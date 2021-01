La valenciana María José Silvestre completa 653 kms en rodillo

La valenciana María José Silvestre, vencedora de la última edición de las 24 horas de Le Mans en ciclismo se ha proclamado subcampeona del Mundo de 24 horas contrarreloj sobre rodillo virtual en una competición disputada con ciclistas desde cada país conectadas a internet. La carrera comenzaba a las seis de la tarde del sábado (hora española) hasta las seis del domingo 17.

Pedalear en "estático" no es lo mismo que en carretera normal, pues nos confirma la ciclista que "es mucho más duro, pues las articulaciones sufren mucho más". María José Silvestre ha sufrido dos crisis "una a las 4 de la mañana y otra sobre las dos del mediodía a cuatro horas del final". El objetivo era alcanzar los 500 kilómetro, pues "esta no es mi especialidad, pero me he podido entrenar durante dos meses tan solo, cuando aquí hay especialistas que llevan varios años en Estados Unidos, Gran Bretaña o Nueva Zelanda". Las competiciones en rodillos virtuales han florecido a causa de la suspensión de la mayoría de carreras, pero es muy extraño que haya pruebas de ultraresistencia.

El planteamiento de la carrera ha pecado de prudencia "cuando hemos llegado a los 500 kilómetros nos hemos planeado hacer 600 y las dos horas finales han sido agónicas en donde se ha demostrado la necesidad de un equipo, que me ha llevado hasta los 653 kilómetros".

La victoria en la categoría femenina ha sido para la favorita Isa Pulver, de Suiza practicamente imbatible y María José Silvestre ha sido la sorpresa.



Un teatro a puerta cerrada.



La posibilidad de apoyar alguna asociación ha llevado a crear la fórmula de Euros x Kilómetro donde las empresas de la zona han apoyado por una cantidad proporcional al resultado. La asociación de AFABocairent de familiares con enfermos de Alzheimer será la beneficiaria. Además Silvestre ha competido en el Teatro Avenida de Bocairent para hacer público este problema. Por desgracia la carrera se ha disputado a puerta cerrada "una pena pues me hubiera gustado mucho correr con púbico pero hay que ser responsable en estos tiempos, de hecho todo el equipo se hizo una prueba Covid que han dado negativo".