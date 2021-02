El Levante UD FS busca la Final Four de la Copa

Levante UD FS busca este martes, 9 de febrero la clasificación para la Final Four de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El líder de Primera División no se conforma con mandar en la Liga, también aspira a lo máximo en la Copa y hoy, tiene una gran oportunidad de meterse en la fase final. Los de Diego Ríos reciben a partir de las 20:30 horas en el Pabellón Municipal de Paterna al Viña Albali Valdepeñas en partido de cuartos de final del torneo del KO. Una eliminatoria a partido único con un suculento premo: el pase a las semifinales, o lo que es lo mismo, a la Final Four de la Copa.

El Levante UD FS llega a este encuentro con la moral a tope tras recuperar este fin de semana el liderato de Primera División. Su victoria por 5-4 ante el Industrias Santa Coloma en el pabellón de Paterna, unido a la derrota de su máximo rival en la lucha por la hegemonía ligera, el Palma Futsal, que caía ante el Barça, sitúan a los granota como líderes en solitario de la Liga.

La trayectoria del Levante UD FS esta temporada ha dejado de ser ya una sorpresa. Los valencianos, semana a semana, confirman su solidez. Ahora, toca demostrarlo también en la Copa.

El Levante UD FS, pese a que parte como favorito, no quiere confiarse y más tras la experiencia de la pasada eliminatoria en la que tuvo que sufrir para derrotar al Osasuna Magna. Los lanzamientos de penalti daban la clasificación a los de Diego Ríos, tras el empate a tres de la prórroga. El Viña Albali Valdepeñas, por su parte, se imponía a domicilio al Noia Portus Apostoli en la anterior eliminatoria (1-4).

El Levante UD FS tratará de repetir la victoria lograda en liga ante su rival, el Viña Albali Valdepeñas, y también en el Pabellón de Paterna, en el que los de Diego Ríos se imponían por 4-1. El técnico granota recupera para el encuentro de a Araça y Marc Tolrà. Este último, ya ha cumplido con el periodo de cuarentena tras regresar de la concentración con la selección. El entrenador visitante, David Ramos podrá contar con Chino, una vez cumplido también su aislamiento. Por tanto, la única baja para este partido será la de Cainan, expulsado el pasado sábado en Jaén.

El entrenador del Levante, Diego Ríos avisa de que el encuentro será «muy duro» y que su equipo tendrá que hacer «un partido muy completo para llevarse la victoria». El técnico confía en que el Levante UD FS asimile bien la concentración de partidos a la que se enfrenta: «Llegan muchas jornadas, con dos partidos a la semana durante un mes y creo que estamos preparados para afrontarlo. Es otra oportunidad para seguir con la buena dinámica de la temporada».

Sobre el liderato en la Liga, Ríos comenta: «Siguen pasando las jornadas y seguimos estando ahí arriba, es una satisfacción pero tenemos que seguir creciendo».

Este martes se disputarán también otras dos elimnatorias de cuartos de final: Industrias Santa Coloma-Barça e Inter FS-Jaen. El duelo entre El Pozo Murcia Costa Cálida-BeSoccer CD UMA Antequera ha sido aplazado.