Una docena de medallas para los atletas valencianos

Los valencianos ganan doce medallas en el Campeonato de España sub 23 celebrado en el Palau Luis Puig de València con títulos para el alicantino (800), Herreros (1.500), Dávila (heptatlón), González (200) y Marco (60)

Decía Javier Mirón, el gran ochocentista de Ibi, que él también había sufrido eso de salir en una carrera y que algún rival superior tuviera un cambio más que él, pero que esta vez él era ese rival superior. Y no falló. El atleta del New Balance dominó la carrera como quiso y a falta de dos vueltas imprimió un ataque progresivo que no encontró oposición.

Mirón, ya con dos títulos de campeón de España sub 23, se ha quitado un compromiso y ya piensa en el gran reto de la temporada bajo techo: luchar en el absoluto por una medalla y buscar una plaza para el Europeo de Torun.

Algo parecido le sucedió a Enrique Herreros (FC Barcelona), quien se sentía tan por encima del resto que esperó pacientemente al penúltimo paso por meta a salir de la curva, acelerar y coger un primer puesto que ya no abandonó (4:10.11).

El castellonense Carlos Muñoz sabía que iba más limitado y decidió correr con mucha inteligencia, sin abandonar la cuerda en ningún momento, una estrategia que le valió para llevarse la medalla de bronce (4:10.52).

Jorge Dávila (Playas de Castellón) corroboró en su tierra que es el futuro de las pruebas combinadas al revalidar el título de campeón de España sub 23 de heptatlón a pesar de sufrir un percance en los 60 m vallas que estuvo a punto de costarle la competición, como sí le sucedió a su compañero Óscar Bou. Pero Dávila supo rehacerse y tuvo una reacción de campeón al ganar las dos pruebas que quedaban: el salto con pértiga, donde igualó su marca personal (4,60) y el 1.000 (2:44.38). Un remate colosal para colgarse la medalla de oro con 5.197 puntos.

El atleta del Playas de Castellón subió al podio junto a su compañero Héctor Gasulla, que se llevó la grata sorpresa de ganar una inesperada medalla de bronce (4.811 puntos). Otra sorpresa, pero desagradable, fue la que se llevó el tercero de los atletas que entrenan con Manoli Alonso, Óscar Bou, que el sábado logró tres marcas personales en cuatro pruebas, pero que este domingo, en la primera, los 60 m vallas, tropezó con una valla, cayó y decidió retirarse cuando iba en puestos de medallista.

Las mejores marcas del año no valieron para nada en la velocidad. Luis González Arenas (Playas de Castellón) no desaprovechó una carambola y se adjudicó el título en los 200 con una marca (21.55) tres décimas por encima del resto. Carmen Marco (Valencia CA) también rompió los pronósticos que dictaba el ranking y se proclamó campeona de España en los 60 (7.54).

La prueba más esperada del fin de semana era la final de los 60 metros vallas. Una carrera en la que el navarro Asier Martínez (líder del año con 7.72) se enfrentaba a la 'armada' valenciana con Quique Llopis, Kevin Sánchez y Luis Salort. Aquí sí se cumplió la jerarquía del ranking y Asier Martínez repitió su plusmarca para imponerse a Llopis (Atletismo Gandia) y Luis Salort (GoFit).

El de Bellreguard se tuvo que conformar con la medalla de plata. "Hoy he notado que me faltan carreras de este tipo, con gente rápida. Pero la semana que viene tendré otra oportunidad", explicaba el pupilo de Toni Puig en referencia al Campeonato de España absoluto que se disputará la semana que viene (del 19 al 21 de febrero) en la pista de Gallur, en Madrid.

Yurena Hueso acabó en el puesto que se preveía, el segundo, pero terminó descontenta porque unas molestias en el menisco le tuvieron toda la semana prácticamente inactiva y no pudo acercarse a los 2.05, que era para lo que había entrenado todo el invierno. Al final se tuvo que conformar con un 2:07.55 que le dejó muy lejos de Daniela García, que corrió en 2:04.59 con el que batió el récord de los campeonatos y se colocó tercera de todos los tiempos en el ranking nacional sub 23.

Claudia Conte llegó a esta competición sin buscar una medalla 'fácil', como podría haber logrado en la altura y buscó sensaciones con vistas al Campeonato de España absoluto de la semana que viene. En la final de longitud empezó con cuatro nulos y al final amarró una medalla de bronce (5,88) en un concurso en el que María Vicente saltó 6,55 (ya había hecho marca personal la víspera en peso) y se colocó líder española absoluta del año.

Sara Navarro (Colivenc) era una de las favoritas en el pentatlón, pero la atleta de Onil acusó que en enero tuvo el covid y afectó a toda su preparación para estos Campeonatos de España. Al final la discípula de José Antonio Ureña se tuvo que conformar con el cuarto puesto (3.448 puntos). La valenciana Sandra Férriz (Valencia CA) concluyó novena (2.824).

El atletismo valenciano cerró los Campeonatos de España sub 23 con doce medallas: cinco de oro, tres de plata y cuatro de bronce.