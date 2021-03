La Fundación Trinidad Alfonso se suma al Día Internacional de la Mujer

La Fundación Trinidad Alfonso quiere sumarse un año más a la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo día 8 de marzo en todo el mundo. La entidad presidida por Juan Roig quiere adherirse a esta lucha por la igualdad y el empoderamiento femenino lanzando un mensaje aspiracional en el que anima a trabajar la igualdad todos los días del año, para conseguir, ojalá en un futuro, que no sea necesario celebrar el Día de la Mujer.

La Fundación Trinidad Alfonso quiere hacer llegar este mensaje a través de los equipos, deportistas y eventos que de una forma u otra se benefician de las ayudas de la entidad que preside Juan Roig. Los equipos masculinos de Les Abelles (rugby), Giner de los Ríos (hockey), Waterpolo Castelló (waterpolo), Alcoy (hockey patines) Illa Grau y Almoradí (voleibol) se sumarán lanzando este mensaje, además de los femeninos del Elche y Morvedre (balonmano) que se enfrentan entre sí. El gran evento deportivo de la Comunitat Valenciana, la Copa de la Reina de Baloncesto, también se sumará a la lucha y el empoderamiento femenino en la Final del torneo.

La igualdad es uno de los principios fundamentales de la Fundación Trinidad Alfonso. Así lo definen:

En la Fundación Trinidad Alfonso no hay proyectos masculinos y otros femeninos.

No hay becas para ellos y becas para ellas.

Practicamos la igualdad durante todo el año para que, algún día, no tengamos que celebrar el 8 de marzo.

Y conseguirlo, depende de todos.