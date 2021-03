Iván Penalba: "Siempre intento superarme a mí mismo"

El mejor ultrafondista de España, el valenciano Iván Penalba se enfrentará este sábado, 1 3 de marzo, a su primera gran competición de 2021. El atleta de Alfafar será la gran figura del URB Ultrarrunning de Barcelona que se celebrará en el Estadio de Monjuit: "Es un escenario mítico y me hace mucha ilusión competir allí", destaca Iván Penalba en declaraciones a SUPER. La prueba es un ultra de 12 Horas que comenzará a las 8:30 horas y se prolongará hasta las 20:30 h. del sábado. Doce horas corriendo sin parar y dando vueltas al anillo del Estadio de Montjuic : "Por las circunstancias en las que estamos será a puerta cerrada, sin público y sólo con veinte participantes", explica Penalba.

Para el valenciano será su debut en competición en 2021: "Estoy con muchísimas ganas, me apetece mucho volver a retarme a mí mismo, prácticamente llevo un año sin competir y se hacer largo, tengo ganas de volver a la normalidad y participar en pruebas como la de Montjuic es parte de ello".

Iván Penalba no se pone un dorsal en prueba oficial desde que el pasado mes de septiembre se proclamara campeón de las 24 Horas de Deventer, en los Países Bajos, con una marca de 264,877 kilómetros. "Esa fue una de las pocas pruebas que pude hacer pero prácticamente desde marzo del año pasado no he tenido muchas oportunidades de competir a causa de la pandemia. Muchas pruebas se cancelaron y hemos vivido una época de mucha incertidumbre, el calendario se ha reducido mucho".

Pese a la falta de competición, Iván Penalba ha seguido entrenando todos estos meses con la misma ilusión y buscando otras motivaciones: "Para mantener mi nivel me ponía retos a mí mismo, era una forma de motivarme, de tener algún objetivo". Pese a ello el atleta de Alfafar afirma que no le ha costado seguir corriendo y entrenando cada día: "No es algo que me cueste, al contrario, me encanta correr, forma parte de mi vida y es algo que necesito. Es mi forma de vida. Eso ha sido vital para no perder la motivación, para mantenerme bien de forma y preparado para cuando han vuelto las competiciones", destaca el valenciano que incluso durante la época más dura del confinamiento" -eso sí fue una auténtica prueba de fuego"- afirma, buscó motivación para seguir entrenando en la cinta de correr, en su casa e incluso batir el récord del mundo de 12 Horas en cinta con una espectacular marca de 155,080 kms. "Siempre hay que buscar retos, hay que saber adaptarse".

Por ello, Penalba afirma que llega "preparado" para el reto del sábado en Montjuic: "Físicamente estoy bien, ahora hay que ver mentalmente cómo respondo después de tanto tiempo sin competir. Reconozco que estoy un poco nervioso", destaca el plusmarquista español de 12 Horas (155,533 kms) y de 24 Horas (274,33 kms) y que en el URB de Barcelona se ha puesto un exigente desafío: intentar batir su propio récord de España: "mi marca es 155 kms y siempre compito para intentar superarme, siempre hay que aspirar a lo máximo".

Aunque sin duda es el gran favorito, Iván no quiere confiarse: "en Barcelona va a estar lo mejor del ultrafondo español, hay un gran nivel, pero en cualquier caso, este tipo de pruebas es un desafío contra uno mismo, el reto es superarse a sí mismo, ver hasta dónde puedes llegar", destaca el valenciano que comparte cartel con otros grandes especialistas como sus compañeros de la selección española Rubén Delgado y Bárbara Campos: "Va a ser una prueba bonita, también viene una finlandesa (Noora Honkala) que es una de las mejores del mundo, es la recordwoman de su país y también va a Montjuic a intentar batir varios récords".

250 KMS semanales

Preparar pruebas de ultrafondo supone un gran esfuerzo físico y mental, y sobre todo, una gran disciplina y constancia: "Me levanto a las 5:30 y a primera hora de la mañana hago mi primer entrenamiento", explica Iván que antes de que salga el sol ya desgasta zapatillas para luego acudir a ayudar a su padre con el negocio familiar, una floristería. Cada jornada caen dos sesiones de entrenamiento para completar un total de "200 ó 250 kms semanales". Para Iván el apoyo de su familia es el pilar básico que le permite afrontar cada reto y cada entrenamiento: "mi padre y mi abuela son lo más importante para mí. Todos estos meses han sido complicados, he pasado miedo por ellos, porque mi abuela es una persona mayor y mi padre también es de riesgo".

Iván no suele cambiar mucho sus rutas de entrenamiento y se decanta por entrenar cerca de casa: "vivo en Alfafar y allí tenemos una 'ruta del colesterol' en la que tengo un circuito de 1,750 kms al que doy muchas vueltas. Me gusta entrenar allí porque puedo practicar también los avituallamientos, la hidratación. También suelo entrenar por el río en València".

Para Iván, la nutrición es una parte fundamental para enfrentarse a un ultra: "La alimentación es más de un 50% del éxito. En una prueba tan exigente, tan larga como un ultra, es vital que no falte la energía en ningún momento. Para ello cuento con la ayuda de mi nutricionista, Miguel Gorriz, con el que he mejorado muchos aspectos en los últimos años".

Cuidar su cuerpo y su musculatura al máximo es otro de su secretos: "para ello cuento con mis fisios de Box55: Pablo Salvador, David Valenzuela y Alejandro. Sin ellos, estaría perdido, me han ayudado mucho en mis momentos más complicados".



El Mundial o la Espartatlón

El atleta de Alfafar ya sondea el calendario internacional buscando nuevos desafíos para este año: "El ultrafondose está moviendo bastante, hay pruebas programadas en Francia, Alemania, Brasil, China...", aunque su principal objetivo será en otoño: "en octubre se celebra el Mundial de Rumanía. El único problema es que sólo hay una semana de diferencia entre el Mundial y la Espartatlón de Atenas, que es la prueba más mítica del ultrafondo y tendré que elegir entre una de las dos. Aún no sé cuál de las dos haré".

La pandemia también ha dejado en barbecho de momento el proyecto de hacer un ultra en València. Una prueba de la que Iván es imagen y que se iba a celebrar en 2020. Primero se aplazó y finalmente se tuvo que aplazar: "aún no hay nada definido pero se está trabajando para hacer algo más corto, en lugar de 24 Horas, pero aún no hay fecha".