Laura Gómez, exyudoca, entrenadora de las olímpicas Ana Pérez Boix (alicantina) y Julia Figueroa (cordobesa) y responsable del CEAR de Judo de Valencia junto a su marido Sugoi Uriarte, aportó sus dos puntos de vista en la mesa de SomEsport sobre los Juegos Olímpicos

“Al acabar Río sabía que iba a terminar pronto mi carrera deportiva, pero por maternidad lo dejé antes. Pensé que no tendría las mismas sensaciones de cuando me subía al tatami, pero ves a gente que es tuya y lo vives todo como ellas. Son las mismas sensaciones, la misma energía y las mismas emociones. Ayer mandaron la equipación para Tokio y me emocioné como ellas, como unas niñas pequeñas. La vinculación con Julia y Ana es brutal, llevan aquí toda la vida, tenemos una vinculación muy fuerte”.

A Tokio “vamos a tope, saldrá o no pero vamos a por todas”, señaló Laura Gómez que conoce perfectamente a sus pupilas: “Julia en los Juegos pasados tenía la chispa de ser joven pero le faltaba madurez, ahora técnica y físicamente está en su mujer momento y tiene más experiencia. Ana tiene la chispa de la juventud. En el último Mundial sacaron medalla y eso les va a dar el empuje de decir vamos a ir a por el podio. Las expectativas son muy altas, pero las medallas mundiales no las veo como una presión y sí como empuje”.

En tiempos de pandemia el deporte se ha tenido que adaptar a las medidas sanitarias y las competiciones también han cambiado, “es una situación rara, compites pero no puedes ver competir a los demás, estás en grupos burbuja y no te puedes relacionar con otros grupos. Estos Juegos serán también diferentes a los que viví en Río pero llevamos soñando con los Juegos muchos años, vamos a competir, a sacar medalla, si no podemos desfilar haremos paripé en la habitación, hay que adaptarse, lo importante es estar en ellos”.

La exyudoca llegó a temer por la supervivencia del CEAR de Judo de Benimaclet: “Iban pasando las semanas, los meses y pensamos que el CEAR se iba al traste, pensamos que el deporte iba a quedar relegado, estábamos asustados y no sabíamos si podíamos mantener a los deportistas. Hay que agradecer el apoyo y el paso adelante de la Fundación Trinidad Alfonso y las instituciones valencianas, que nos han ayudado a seguir adelante. En cuanto a los deportistas, creíamos que dar un año más al ciclo olímpico les iba a reventar, pero han salido más fuertes. Hemos remado todos hacia el mismo lado, empujándolos y ha salido todo adelante”.

Respecto al CEAR, pasada la incertidumbre de si podría superar la pandemia, Laura Gómez destacó: “Me hace ilusión ver a los nanos que no se van a mover de aquí, tenemos una máquina de hacer deportistas para llegar adonde quieran llegar. Tener el CEAR es un privilegio y se ha convertido en uno de los referentes nacionales e internacionales de este deporte”.