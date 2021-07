Poco imaginaba Pablo Torrijos, del Playas de Castellón y nacido a solo dos meses de los Juegos Olímpicos de Barcelona’92, lo que iba a cambiar el mundo días después de lograr su mejor triple de siempre en el Campeonato de España en pista cubierta en Ourense a primeros de marzo de 2020. Días después, la pandemia lo trastocó todo con un confinamiento y unas restricciones que cambiaron nuestras vidas durante meses. La situación sanitaria suspendió hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados a 2021, y para los que Pablo Torrijos había sido el primer atleta valenciano en asegurarse el billete a los mismos al superar en cuatro centímetros la mínima exigida (17,14 metros). Sus 17,18 metros suponían un nuevo récord de España absoluto.

"Estos 17,18m son mínima olímpica, en efecto, pero todavía no me aseguran plenamente la presencia en Tokio", decía entonces. "Desde luego, es un paso importantísimo, pero recuerdo que hay que validarlo con buenas marcas y buen estado de forma en las semanas previas a los Juegos. Desde luego, confío en estar, por supuesto. No hay día que mi mente me traslade unos minutos a la cita olímpica. Y una vez allí, espero, cuanto menos, ser uno de los 12 clasificados para la final", añadía el castellonense del Proyecto FER, que hacía cinco años que no volvía a superar la barrera de los 17 metros, desde los 17,04 con los que se colgó la plata del Europeo en pista cubierta en Praga en 2015. En 2020, al aire libre, saltó 17,09 en su tierra. Pero en 2021 todavía se le resiste, pues saltó 16,88 en el Campeonato de España disputado en Getafe, donde se coronó por séptima vez con el título nacional.

De los seis atletas del Proyecto FER clasificados para Tokyo 2020, dos más que en los anteriores Juegos, Torrijos será el único que repita tras haberlo hecho en Río 2016, muy lejos de sus mejores marcas, con 16,11, y en el puesto 31. El plusmarquista nacional de triple, que en 2016 decidió cambiar de Castellón a Madrid para entrenar en el CAR con Juan Carlos Álvarez, lidera una expedición valenciana a Tokio que completan Eusebio Cáceres (ya estuvo en Londres 2012) y los debutantes Jorge Ureña, Fátima Diame, Luis Manuel Corchete y Laura Méndez.

Torrijos saltará en el Estadio Olímpico el 3 de agosto en busca de la final del día 5, las dos en horario matinal en Japón, de madrugada en España.