Iba a participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016 pero una lesión se lo impidió tras haber logrado el pasaporte. Cinco años y una pandemia después, el segoviano Javi Guerra cumplió su sueño olímpico en Tokio aunque su participación en Sapporo también fue un tanto amarga. Una caída en el kilómetro 8 le obligó a correr mermado hasta completar los 42,195 kms. Pese a ello, acabó el 33º con una marca de 2:16:47. Tokio ya es historia, ahora, Javi Guerra tiene otra gran meta: el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

A falta de once semanas para el Maratón de València, ¿con qué motivación lo afronta?

Con mucha motivación. El hecho de que en el maratón de los Juegos sufriese ese pequeño percance que me sacó de carrera y me impidió sacar todo mi potencial, ha hecho que aflore la rabia y pueda transformarla lo más rápido posible en algo positivo, en competición. ¡Y qué mejor carrera para ello que el Maratón de València!.

Antes de lo sucedido en Tokio, ¿València ya estaba en su agenda?

El 5 de diciembre es una fecha que ya tenía muy fijada en el calendario desde hace tiempo pero es cierto que lo vivido en Tokio ha hecho que todavía me motive más aún. Voy a preparar el maratón de València a conciencia. Pese a todo ¿guardará un buen recuerdo de su paso por Tokio? Por supuesto. El hecho de estar en la salida de un maratón olímpico después de lo que me había pasado en el 2016 era ya un premio y por supuesto, poder acabar, ha sido una gran satisfacción. Eso era lo que tenía en mente, cruzar l a meta y además en un puesto digno. A medida que pasan los días me siento más orgulloso de ello, son muy pocos los elegidos que pueden correr un maratón olímpico.

Usted es segoviano pero últimamente se le ve mucho por aquí, por València, incluso entrena largas temporadas aquí ¿es así?

Sí paso muchas temporadas aquí, mi pareja es valenciana. Antes de los Juegos había venido a hacer varios stages aquí y la verdad es que me he adaptado muy bien, he vivido todo el agosto valenciano, que la verdad es que es exigente para entrenar. Me gusta mucho la ciudad, hay unos sitios magníficos para entrenar. El ambiente cada vez que corres por el río es espectacular, se vive mucho el atletismo. Desde luego, es la Ciudad del running, así que me encuentro genial en València.

¿Preparará aquí el maratón de València?

Voy a alternar periodos de entrenamiento en mi tierra, Segovia, que es un clima más seco con periodos en València. Cuando esté aquí aprovecharé para ir familiarizándome con el circuito. Visualizar las zonas, la meta... me motiva. Usted corrió en 2020 el medio Maratón Elite, edición especial que se celebró a causa de la pandemia.

¿Qué le pareció el circuito?

Es un circuito envidiable, magnífico, lo tiene todo, València es una referencia a nivel mundial en larga distancia y es uno de los motivos por los que tengo muchas ganas de correr aquí.

Además, en esa prueba especial Elite de 2020 faltó uno de los factores que más define a València que es el gran ambiente que se vive en toda la ciudad ¿tiene ganas de correr el 5 de diciembre y sentir ese calor del público?

Sí, claro. Tuve la oportunidad de correr el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP en 2018 y es una pasada, el ambiente es inmejorable. Este año quiero sentir ese ánimo del público, es fundamental y necesario. Los atletas necesitamos ese plus de energía sobre todo a partir del kilómetro 30 cuando las fuerzas están más justas y eso, a Valencia no le gana nadie.

Faltan aún once semanas pero seguro que tiene ya una marca en mente para ese 5 de diciembre. Su marca personal es 2h.27:30 lograda en el Maratón de Sevilla. ¿Va a por récord en València?

Sí, mi objetivo es bajar de 2:07. Voy a prepararme para intentarlo.

Menos kilómetros, más calidad y entrenamiento cruzado ¿son sus claves para preparar el maratón?

Desde que estoy con Jesús Álvarez como entrenador hago más entrenamiento cruzado con sesiones de natación y otras actividades. Me funciona porque evito sobrecargas.

Usted es atleta del Equipo de New Balance, que este año debuta como marca técnica del Maratón de València. ¿Una motivación más?

Sí, es un factor más que me motiva mucho. Este año se dan todos los condicionantes para que València sea una cita muy especial para mí.