Dos semanas. Éste es el breve periodo de que dispuso Lidón Muñoz para descansar después de los Juegos de Tokio. Nada más competir en el torneo olímpico, la nadadora castellonense se trasladó a Gran Canaria para disputar, durante la primera semana de agosto, el Campeonato de España de verano. Entonces, sí. Tras el certamen nacional, la deportista FER, de 25 años, sí pudo disfrutar de un tiempo de evasión y desconexión. “Pero, incluso de vacaciones, hacía algunos ejercicios en la piscina de unos familiares con los que compartí la etapa estival”, señala, entre risas, Lidón Muñoz.

Ya en septiembre, Lidón volvió a la carga con su reaparición en una nueva edición de la International Swimming League (ISL), una liga profesional creada en 2019 por un magnate ucraniano y en la que Lidón compite con el Aqua Centurions de Roma. Y ahora, por delante, un nuevo evento internacional del máximo nivel: el Campeonato de Europa de piscina corta (Kazán, 2-7 de noviembre). Sobre este torneo y sobre sus intenciones de llegar hasta los Juegos de París, el Proyecto FER ha entrevistado a Lidón.

Tras una experiencia deportiva tan potente como unos Juegos Olímpicos, ¿cuesta mucho retomar una cierta continuidad y regresar a las competiciones?

Cuesta, claro, pero, en esta ocasión, todo ha sido distinto. En septiembre, competí en una jornada de la ISL. Decidí no parar por completo y hacer una buena transición entre los Juegos y el inicio del siguiente curso. Habitualmente, empiezo la pretemporada con trabajo de base y voy ganando, poco a poco, en intensidad. Pero, esta vez, fui directa a la máxima exigencia y creo que me ha ido bien.

¿Tienes ya totalmente clara tu intención de llegar a los Juegos Olímpicos de París?

Sí, esa es mi idea y mi ilusión. Tengo decidido afrontar el próximo año a por todas. En mayo, hay Mundial en Fukuoka; en julio, hay Campeonato de Europa en Roma. Yo voy a preparar estos dos certámenes a tope, como siempre. Después, sí es cierto que, entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, no daré absoluta prioridad al deporte. Los estudios ganarán protagonismo y más tiempo para hacer el examen médico del MIR. Pero, a partir de marzo de 2023, de nuevo, apuesta total por la natación y con la idea, por supuesto, de ganarme la clasificación para los Juegos de París 2024.

El hecho de ‘bajar la guardia’ en lo deportivo, o de repartir el tiempo entre lo deportivo y lo académico durante unos meses ¿te puede perjudicar? ¿O no crees que vaya a ser determinante?

No creo que me perjudique. En el deporte, cuando menos te lo esperas, logras un objetivo. En otras ocasiones, pones todo el foco y todo el esfuerzo en un llegar a una meta, y no lo consigues. El deporte ni es previsible ni es proporcional. No por repartir esfuerzos y tiempos entre los dos ámbitos, voy a salir penalizada.

Más allá de estos planes que explicas, ¿te ves capacitada para lograr un nuevo billete olímpico y estar en París?

Espero que sí. Reitero que, en el primer trimestre de 2023, la fecha marcada en rojo no será una competición, sino un examen. Si me sale bien, la idea es elaborar un programa en el que convivan mi vida laboral y mi vida deportiva. A partir de ese momento, a intentar conseguir las marcas exigidas para París. Soy optimista.

Por último, ¿qué esperas de este Europeo en piscina corta de Kazán? ¿Qué pruebas vas a nadar y cuáles son tus objetivos?

Voy a nadar los 50m y los 100m libres, los 50m mariposa, los 100m estilos, y dos pruebas de relevos, los 4 x 50m estilos mixtos y los 4 x 50m libres mixtos. El objetivo principal es alcanzar las semifinales en mis dos pruebas de referencia, los 50m y los 100m libres. A partir de ahí, a soñar.

Ángela Martínez, la perla de 17 años

Al margen de Lidón Muñoz, la natación de la Comunitat Valenciana tendrá otra representante en este certamen continental en piscina de 25 metros. Será Ángela Martínez Guillén, la joven deportista de Elche que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad (cumplirá los 18 años en el mes de marzo) y que se dispone a debutar en un Europeo absoluto. Ángela es toda una perla por pulir. En 2021, ha alcanzado su particular eclosión. En el Open de primavera, logró cinco medallas en pruebas junior y un bronce absoluto. En el Campeonato de Europa junior, alcanzó dos finales (fue séptima en los 800m y quinta en los 1.500m). En el Europeo junior 1 de aguas abiertas, rozó el podio en la prueba individual y alcanzó el bronce en la modalidad de relevos mixtos. Y en el Nacional de verano, acumuló 6 podios (cuatro en el torneo junior y dos en la competición absoluta).

En Kazán, Ángela Martínez afrontará cuatro pruebas: los 200, los 400, los 800 y los 1.500m libres. “Estoy muy feliz por ser una de las integrantes de la selección española para este Campeonato de Europa y que está formada por 11 componentes. Supone mi estreno en un evento internacional de este tipo y es fácilmente imaginable mi ilusión. En cuanto a los objetivos, en primer lugar, quiero aprender y adquirir experiencia. Y, esperar que en mis distancias preferidas, los 800 y los 1.500m, logra rebajar mis marcas en piscina corta y no quedar del todo lejos de las finales”, comenta Ángela.