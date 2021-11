Soy Pilar López, redactora de SUPER y maratoniana, el 5 de diciembre correré el Maratón de València: será mi décimo maratón. Soy una de las muchas mujeres (trabajadora, madre y runner) que poco a poco, elevan el porcentaje de participación femenina para que cada vez, seamos #MásEnMeta. Este es mi diario de entrenamiento. Camino al Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

Los lunes toca descanso. La gente me suele decir que tengo mucha fuerza de voluntad para entrenar. Yo siempre contesto que no me cuesta nada ponerme las zapatillas y salir a correr. Lo que verdaderamente me cuesta y me fastidia, es no hacerlo. No me gustan los días de descanso pero son también parte del entrenamiento. Y más después de un intenso fin de semana en el que cayeron 14 kilómetros el sábado y un largo de 30 kilómetros el domingo. En total, cerraba la semana con 75 kms en las piernas y lo más importante, con buenas sensaciones. Preparar un maratón es un compromiso que adquirimos con nosotras mismas. La pereza no tiene cabida. Cada día de entrenamiento es un paso más que te acerca a la meta.

El sábado hice cambios de ritmo y ya el domingo, llegaba uno de los entrenamientos 'serios'. Tras varios largos de 20, 21, 26... el domingo me propuse hacer 30k. Los largos me gusta hacerlos en Navajas, en la Vía Verde Ojos Negros con mi gran amiga Pilar de Segorbe, compañera infatigable de kilómetros, sin olvidarme de Ester, otra gran corrredora que nunca dice que no a una tirada larga. Me gusta compartir kilómetros con mis compañeros del CA Navajas Genovés, Valentín, Úbeda,Javi, Rafa... València es la ciudad del running pero Navajas es el 'Paraíso del running'. Pero este fin de semana, los compromisos familiares y sociales me 'retuvieron' en València, así que el largo me tocó hacerlo en otro gran escenario, en el que, como miles de valencianos, entreno casi a diario: el jardín del Turia, un hervidero de corredores en estas fechas. Auténticos pelotones de todos los grandes clubes de running de València, grupos de amigos... el tráfico era intenso. El Maratón se olía en el ambiente. Esfuerzo y sueños compartidos.

Para hacer el largo recurrí a la compañía de mi marido Javi (que me acompañó los primeros kilómetros) y de Carlos, un gran amigo y fuente de inspiración para mí. Hace más de 20 años fui a ver la llegada al Estadio del Turia de Carlos que corría su primer maratón. Me pareció tan emocionante, tan increíble, que cuando acabó le dije: "Carlos, yo quiero hacer un maratón. Pero me doy un plazo de 10 años". Y así fue, justo diez años después, yo también cruzaba la meta del maratón y quedaba ya, enganchada para siempre, enamorada de los 42k. Este año Carlos quiere despedirse del maratón en València y nos hemos propuesto correrlo juntos.

Las tiradas largas son el 'entrenamiento estrella' del maratón, algo que a muchas corredoras les asusta, les impide dar el paso de correr un 10 k a preparar distancias mayores como una media o un maratón. Yo me lo tomo como un reto, me gusta saber que tengo por delante varias horas de entrenamiento, que tengo que gestionar mis energías, regular ritmos, probar los geles energéticos que utilizaré en carrera...Así que el domingo me hice dos veces ida y vuelta Ciudad de las Ciencias-Parque de Cabecera para completar mis 30 k...El Jardín del Turia, con su Circuit 5K es ideal para entrenar. Es llano, tienes fuentes para los avituallamientos y siempre te cruzas con caras conocidas. Las semanas de entrenamiento van haciendo efecto y la verdad es que los 30 k los completé sin problemas, incluso acabando a buen ritmo. Y después del largo, a trabajar, nada de descanso dominical. Carlos, que ya había hecho su largo el sábado, me acompañó durante 15 kilómetros. El resto los hice sola. Aunque un largo se hace mucho más ameno en compañía, estoy acostumbrada a correr sola, no me importa. Antes recurría a la música como compañía, últimamente me pongo podcast, documentales de historia, audiolibros...o muchas veces, nada. Me relaja correr y dejar que mis pensamientos vuelen. Los problemas siempre parecen menos graves corriendo. Completar un largo, cumplir una semana más el plan de entrenamiento te da confianza. Y ahora, a planificar esta semana que se presenta también intensa y con importantes desafíos, como el Medio Maratón de Navajas que correré este domingo.