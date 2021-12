Felipe Orts logró completa el pleno de victorias en el segundo bloque de competición en España. Después de Elorrio y Xàtiva, el alicantino del gana con autoridad en València por quinta vez consecutiva al imponerse en el Ciclocrós Internacional Ciudad de València que se ha celebrado este domingo 12 en al antiguo cauce del Río Turia de València. En categoría femenina se imponía Lucía González, que al igual que Felipe Orts revalidaba el triunfo logrado en 2020. La prueba, organizada por la la Peña Ciclista Campanar y la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana. La prueba ha vuelto a reunir este domingo sobre el circuito de Nazaret a más de 400 ciclistas, entre ellos los y las mejores especialistas nacionales e internacionales de la modalidad.

La semana de carreras en territorio nacional llegó a su fin de la mejor manera en la capital valenciana para Felipe Orts. De salida, el corredor del Burgos BH partió sin esperar a nadie en busca de dominar el circuito a orillas del antiguo cauce del Turia. Pronto se emplazó en cabeza de carrera con una ligera ventaja, pero un pinchazo en la rueda trasera frenó la cabalgada y le obligó a rodar en el grupo principal hasta llegar a boxes para sustituir la bici. Como si nada hubiera sucedido, en la siguiente vuelta ya amenazaba en las primeras posiciones, dio un respiro y se marchó de nuevo por delante.

El campeón de España no tuvo rival que lo hiciese dudar y según completaba las vueltas la diferencia con los perseguidores creció de forma progresiva. En meta, Orts celebró junto a sus seguidores la coronación en la prueba internacional. La victoria se añade al casillero del alicantino y supone el séptimo triunfo de las ocho carreras disputadas en la Península y el octavo éxito de la temporada. El podio masculino lo completaron el sub23 cántabro Gonzalo Inguanzo, segundo a 17”, y el también élite valenciano Adrián Aranda, tercero a 18” del ganador.

Felipe Orts narró en la llegada cuál había sido su plan y cómo lo trazó: “Quería hacer lo mismo que el sábado en Xàtiva, poner mi ritmo para ser superior y que no me pudiesen seguir. Cuando he abierto un pequeño hueco, me parece que he llegado a soltar al grupo, he tenido un pinchazo, pero no me ha hecho perder el grupo de cabeza, que es a lo que más miedo tenía porque supondría hacer un gran esfuerzo. He cambiado la bici y, aunque me he tenido que pegar un pequeño ‘sofocón’, he entrado bien, he puesto mi ritmo y cuando he abierto una ventaja de unos 30 segundo, he decidido mantener el ritmo y no arriesgar para llevarnos la victoria y no perder los puntos que teníamos en el bolsillo”.

Además, Orts hizo un balance de lo conseguido en la semana de carreras en España: “El objetivo era ganar las tres carreras para obtener muchos puntos UCI y sobre todo también disfrutar de la afición de casa, tanto en el País Vasco como aquí. Con ello cojo un poco de moral, que ahora viene una gira importante de navidad en Bélgica donde tengo que conseguir buenos resultados”, anticipó.

Pasada una semana perfecta, Orts sigue su andadura en Países Bajos y Bélgica. El próximo fin de semana afronta dos copas del mundo seguidas en Ruchpen y Namur con una nómina de rivales del máximo nivel y donde regresa el barro en trazados muy exigentes.

En la prueba élite femenina, la élite asturiana Lucía González y la sub23 francesa Olivia Onesti abrieron un pequeño hueco en la primera vuelta que lograron mantener durante toda la carrera. Fue en el giro final al circuito cuando la corredora del equipo Nesta-MMR logró soltar a la joven promesa gala e irse sola en busca de la línea de meta. Por detrás, el grupo tirado por la siete veces campeona de España, Aida Nuño, logró alcanzar a Onesti, que solo pudo ser séptima. El podio femenino lo completaron, a 14 segundos de González, la belga Karen Verhestraeten y la asturiana Nuño.

En categoría junior, victoria para un intratable Iván Gomar que se ha impuesto a sus compañeros de la Fundació Teika, Raúl Mira y Pablo Calvo. En féminas junior la mejor ha sido Laura Mira, seguida de Marta Cano y de Noelia Ortiz.

El resto de vencedores en València han sido David Ivars y Leyre Almena en cadetes; Francisco Daniel Giménez y Maria Calleja en master 30; Iván Martínez y Lilian Soriano en master 40; Castor González y Roser Vidal en master 50; y Josep Antoni Martínez en master 60.

En Escuelas de Ciclismo triunfos para Jordi Sánchez y Maria Ivars en infantiles, Mauro Morte y Sara Calatrava en alevines, e Izan Bosch y Valeria Coloma en principiantes.

En el protocolario acto de entrega de trofeos estuvieron presentes el director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Josep Miquel Moya, el director gerente de la Fundación Deportiva Municipal de València, Borja Santamaría, el seleccionador nacional de ciclocrós, Pascual Momparler, y el presidente de la Peña Ciclista Campanar, Amadeo Olmos.