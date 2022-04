El presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Roig, ha cerrado el acto de celebración del décimo aniversario de la entidad y la presentación de la décima edición del Proyecto FER en L'Alquería del Basket con agradecimientos, en especial por el cupón de la ONCE, un regalo que desveló minutos antes el presidente del Comité Paralímpico Español Miguel Carballeda, y al que respondió con una anécdota de su infancia en Jesuítas: "Gracias a todos por las felicitaciones. Miguel, muchas gracias por el cupón de la ONCE. Yo quería una vez que me tocase unos patinetes en los Jesuitas, y la forma fue vender una cosa que mi padre me pegó una paliza, unos sifones, cogí mucho dinero y me lo gasté en una rifa benéfica. Me compré casi todos los números y me tocó. Tuve patinetes y una paliza de mi padre por vender una cosa que no debía. Así que nosotros compraremos todos los números de ese día y seguro que nos toca".

Juan Roig ha pasado luego a recordar los valores fundacionales que le inculcó su madre, pero también su padre, en un acto en el que ha estado arropado por sus hermanos Amparo, Trini y Fernando, dos de sus cuatro hijas, su yerno y su sobrino. "De mi madre hemos aprendido que primero hay que dar y luego recibir. A mí me han dicho que cuando te mueres no te llevas nada. Solo lo que dejas en este mundo. El ser humano se cree que es al revés, y es un error. Hay que dar. Y el que más da, más tiene. Es una cosa muy bonita. Y de mi padre el esfuerzo y la pasión por lo que haces y que te hace triunfar. 'Cultura del esfuerzo', nos falta mucho implantarla en la sociedad civil, en la política no quiero ni hablarlo. Y de mi mujer, Hortensia, una frase que nos decimos siempre, que el conocimiento y el dinero dan la felicidad sobre todo si los compartes, si no no vale para nada", ha explicado. El nuevo spot del Proyecto FER 2022: Revolució Valenciana Larga vida a la Fundación Trinidad Alfonso El mecenas y presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, ha recordado que "empezamos hace diez años y vamos a continuar apoyando el deporte en la Comunitat Valenciana, y al deporte español desde aquí", y ha destacado que el objetivo será el mismo cuando él ya no esté: "Juan Miguel Gómez lo está haciendo muy bien como director de la Fundación Trinidad Alfonso, y espero que mis hijas continúen con la Fundación cuando yo no esté". También ha destacado el crecimiento del Maratón Valencia, que seguirá persiguiendo los récords del mundo masculino y femeninos, además de un censo de 50.000 corredores que no descartó incluso para 2023: "Estamos consiguiendo una Maratón Valencia muy buena. Paco Borao lo ha hecho muy bien, nos subimos al carro de Correcaminos y estamos llegando muy lejos. Estamos consiguiendo ser una de las mejores maratones del mundo, y para todos es un orgullo. Y un segundo reto que nos hemos puesto es la sostenibilidad. Cada vez el porcentaje que la Fundación pone es menor. Va a ser una de las mejores maratones del mundo, este año con 30.000 personas y para el siguiente año pondremos 50.000. Alguna vez llegaremos al récord del mundo masculino y femenino. Más retos no puedo poner". Arranca oficialmente el Proyecto FER 2022 y tenemos un mensaje de cara a @Paris2024. Ya va siendo hora de una nueva revolución, ¿no? #RevolucióValenciana #FER22 pic.twitter.com/I77LCnyd8Y — Proyecto FER (@ProyectoFER) 8 de abril de 2022 El Villarreal CF como avanzadilla en París Por último, se ha referido al Proyecto FER y a los 140 deportistas a los que apoya en esta edición con un millón de euros: "El Proyecto FER, cada año me hace mucha ilusión estar aquí con los deportistas y sus familiares. El espíritu de la Fundación lo lleváis de nacimiento, el esfuerzo y primero dar, para poder coger una medalla en París. Mucha gente después de un fracaso no os apoya. Pero vosotros sois la cultura del esfuerzo, y lo demostráis. Da igual cómo te llames, o corres y te esfuerzas más que nadie... Os animo, y no escuchéis al que dice que no. Hay que seguir esforzándose porque en esta vida el esfuerzo al final siempre tiene recompensa". Juan Roig ha hecho un llamamiento también a tomar decisiones rápidas en tiempos de inflación "galopante", sobre todo a los políticos, pero igualmente a los empresarios, a los que ha animado a compartir su apoyo al deporte desde la Fundación Trinidad Alfonso: "Nos hemos adaptado al Covid, ahora a la guerra de Ucrania, y la inflación galopante, que venía antes de Putin, y la jugaremos. Seguro que las personas, familias y empresarios tomamos decisiones rápidas cada día para adaptarnos a las nuevas situaciones, y nos gustaría que los gobernantes pensaran lo mismo y tomaran las decisiones valientes, necesarias, y sobre todo rápidas, con esta inflación galopante. Quiero terminar agradeciendo todo, ya que aquí hay muchos empresarios, y animaros a dar, que es lo más bonito que hay en esta vida". Y ha concluido con un deseo de que el próximo martes el Villarreal CF que preside su hermano Fernando se clasifique para la final de Liga de Campeones en París y sea la avanzadilla en la capital francesa de un Proyecto FER que ya piensa en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024.