Juan Roig, presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, transmitió sus ánimos a los deportistas del Proyecto FER en su acto de presentación de 2022: "Cada año me enorgullece estar aquí. Vosotros lleváis de nacimiento los valores de la Fundación. El esfuerzo. No le hagáis caso a los que os dicen que lo dejéis. La gente normalmente no te apoya y más después de un fracaso. Sois la cultura del esfuerzo. Da igual cómo te llames, o corres más que nadie o nada... en esta vida el esfuerzo siempre tiene recompensa".

Además se pronunció sobre la Maratón Valencia Trinidad Alfonso y su crecimiento en los últimos años: "Estamos consiguiendo una Maratón muy buena. Paco Borao lo ha hecho muy bien. Nos cogimos al carro de Correcaminos y con ellos estamos llegando muy lejos pero por que ellos han tirado ante. Estamos consiguiendo dos cosas: una ser una de las mejores maratones del mundo. Eso para todos es un orgullo. Esta la hemos acertado". De cara al futuro, recalcó que "el segundo reto es la sostenibilidad". Respecto a este objetivo, apuntó que los avances son muy positivos: "Cada vez el porcentaje que la Fundación pone en la Maratón es menor. Eso va a hacerla sostenible al 100%. Este año vamos a hacer 30.000 personas. Alguna vez llegaremos al récord del mundo masculino y femenino. Más retos no nos podemos poner". De cara al futuro, Roig, manifestó su deseo de que las iniciativas en favor de los deportistas continúen. "Vamos a apoyar al deporte español a través de la Comunitat Valenciana. Esperemos que mis hijas cuando yo no esté continúe con la Fundación", explicó. "Nos falta mucho en la sociedad civil, sí que podemos esforzarnos cada día", prosiguió. Además, apuntó una frase de Hortensia Herrero, su mujer: "El dinero y el conocimiento dan la felicidad, sobre todo, si los compartes". "Cuando te mueres, no te llevas nada, solo lo que dejas en este mundo. Primero hay que dar y luego recibir. El ser humano piensa que es al revés. Creo que es un error. El que más da, más tiene. Vosotros siempre apuntaros al grupo de dar, es una cosa muy bonita. Eso se lo debemos a mi madre", continuó Roig en recuerdo a Trinidad Alfonso. "La Fundación Trinidad Alfonso representa los valores que mi madre y mi padre nos han dado todos los días. Doy las gracias primero a mis hermanos, Amparo, Trini y Fernando por estar aquí acompañándonos y a mis dos hijas, las otras dos trabajan más que ellas y hasta el yerno, Jesús Ferrer", concluyó Juan Roig. El Proyecto FER destina un millón de euros a 140 deportistas en su décimo aniversario