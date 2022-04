Este domingo, 1 de Mayo se celebra el Día de la Madre, una palabra que ha dejado de ser tabú en el deporte gracias a ejemplos como el de Liliana Fernández que espera su segundo hijo y ya piensa en París’24,

En 2017, meses después de participar en sus segundos Juegos Olímpicos (Río 2016) Liliana Fernández anunciaba que hacía un paréntesis en su carrera profesional para ser madre. Tan sólo un año más tarde, en febrero de 2018, la jugadora de Benidorm reaparecía con la misma fuerza de siempre para volver a cumplir su sueño de clasificarse para sus terceros Juegos: Tokio 2020. Tras la cita de Japón hace unos meses anunciaba un nuevo embarazo. ¿Retirada?. Esa palabra no entra aún en su vocabulario. Liliana lo tiene claro: quiere estar en París 2024.

¿Cómo afronta su segunda maternidad? Compaginar un hijo con el deporte de élite es complicado, pero dos...

Tengo muchas ganas de enfrentarme a este nuevo reto. Ahora en vez de uno van a ser dos niños pero junto con mi marido encontraremos la manera de organizarnos nuevamente, de reorganizar nuestras vidas. Tengo la suerte de que mi marido me apoya en todo. Somos un equipo, eso es algo fundamental. Tras dar a luz quiero volver a la rutina de los entrenamientos lo antes posible, poco a poco cuando me vaya recuperando y, desde luego, luchar por esos Juegos de París que serían para mí los cuartos.

Otra en su lugar, con 35 años, con tres Juegos Olímpicos y dos niños se plantearía la retirada. ¿Siempre ha tenido claro que quería seguir o en estos meses ha habido momentos de duda?

No puedo pensar por ahora en la retirada. Soy bastante cabezota y mi objetivo no es otro que volver. No soy de las que se rinden, me cuesta mucho rendirme, siempre me digo, ‘yo puedo, a lo mejor no es ahora, pero más adelante lo voy a conseguir’. Simplemente sé que va a haber un cambio, que va a haber más trabajo en casa pero creo que mi forma de ser también ayuda a tirar hacia adelante y confiar en que puedo con ello.

¿Cómo le ayuda el deporte en su día a día, le sirve para llevar con energía el embarazo?

Para mí el deporte es vida, me encanta lo que hago y es lo que me impulsa en mi día a día.

Su embarazo va ya por la semana 36, así que está en la recta final. ¿Ha podido mantenerse en forma durante todos estos meses?

Hasta el séptimo mes he estado entrenando tanto en la playa como en el gimnasio. La verdad es que siento mejor que en el primer embarazo, me noto más fuerte, más ágil y eso me ha motivado bastante para alargar al máximo los entrenamientos y mantenerme bien físicamente.

Aprovechó el periodo entre Río 2016 y Tokio 2020 para tener a su hijo Saúl y ahora, el segundo llegará entre Tokio y París. Pero este ciclo olímpico es más corto de lo habitual. Por edad le beneficiaría pero también va a tener menos tiempo para volver a su máximo nivel tras el embarazo. ¿Le preocupa este aspecto?

Realmente desde que di a luz a Saúl luego tuve dos años muy buenos de rendimiento por lo que creo que puedo llegar muy bien de forma a París. Otra cosa es cómo esté el Circuito Mundial, cómo estén las parejas, cómo sea la clasificación... pero creo que yo conseguiré estar en mi nivel y por tanto, podré pelear por la clasificación.

En el primer embarazo todo era nuevo pero ahora ya tiene experiencia, puede intuir cómo responderá su cuerpo. ¿Cómo es la vuelta al deporte de elite tras ser madre?

Sé que los primeros meses voy a estar más lenta, menos explosiva... pero la verdad es que a los nueve meses de dar a luz estaba jugando unas semifinales del Campeonato de Europa así que recuperé la forma bastante rápido y volví a un buen nivel.

¿Cree que ejemplos como el suyo o el de otras deportistas como Ona Carbonell que también volvió a la élite tras ser madre, están contribuyendo a normalizar la maternidad en el deporte de elite?

Creo que la diferencia básicamente está en la visibilidad. Por el hecho de ser deportistas costaba más dar el paso pero no me considero diferente a cualquier mamá que trabaja ocho horas al día o que es empresaria y tiene que viajar cada semana. Al final, si haces lo que te gusta, compaginar ese trabajo-pasión con la maternidad, se puede lograr. No es incompatible. Yo lo he visto en mi deporte, tengo el ejemplo de Kerri Walsh, tres veces campeona olímpica y madre. Tener esos referentes a mí me ha ayudado a decirme a mí misma:‘si ellas pueden, yo también’. Es muy importante esos referentes, esa visibilidad, que las niñas, las jóvenes, vean que se puede triunfar y conseguir los objetivos, se puede ser madre y seguir compitiendo. Es una forma de normalizar algo tan natural como la maternidad. No me siento diferente a ninguna otra mamá.

¿Se ha sentido respaldada en su decisión por Federación, patrocinadores, Proyecto FER...?

Sí, estoy superorgullosa de pertenecer al Proyecto FER en el que llevo 8 años. Ya me apoyaron en mi primer embarazo y en este segundo también se han volcado conmigo desde el primer momento. También me siento muy respaldada por el COI, la Federación.... tengo el respaldo de las instituciones públicas y de mis patrocinadores privados. Me considero una privilegiada aunque no debería serlo, debería ser lo normal. Por desgracia hay muchos casos de mujeres deportistas que pierden patrocinadores por dar el paso de ser mamás. Mi caso parece algo excepcional pero es el camino que hay que seguir.

¿Sabe ya el sexo de su bebé?

Sí, es otro niño así que... ¡ya tengo la pareja de voley-playa!

Hablando de parejas... tras Tokio ponía el broche final a muchos años con Elsa Baquerizo como compañera. ¿Ya tiene nueva pareja?

Sí, ella ya sabe quién es pero lo anunciaremos cuando vuelva a la competición. Ahora ella está centrada en la temporada con otra jugadora y yo, en mi embarazo.

¿Qué le parece el nuevo y polémico sistema de competición que se ha estrenado este año?

Me parece un sistema pésimo. No se puede hacer cuadros tan cortos (de 16 parejas) sin poner una cuota por países porque así, países como Brasil lo copan todo. Tienen derecho a participar las mejores parejas sean de donde sean pero para ello hay que hacer cuadros más grandes, de 64, en el que tengan cabida más países, si no, no tendremos oportunidades.