La Titan Desert encumbra todos los años al rey de las dunas, pero la inmensidad del desierto infinito de Marruecos atrae a otras figuras del deporte. El extenista David Ferrer (Jávea, Alicante, 40 años), 7 temporadas en el top 10 mundial y ganador 3 veces de la Copa David, ha debutado en la presente edición de la Titan. Ha cambiado la tierra de Roland Garros por el mar de arena del Sáhara.

"Me animé a venir porque me convencieron los amigos aficionados al ciclismo del equipo Scott Cala Bandida de Jávea. Me hablaron muy bien de la experiencia de la Titan y me terminé animando. Ya cuando dejé el tenis en 2019 empecé a probar con el ciclismo", dijo Ferrer a EFE en el campamento de Fezzou después de superar la cuarta etapa.

El esfuerzo sobre la bicicleta en el desierto y con temperaturas superiores a los 40 grados poco tiene que ver con la exigencia de un tenista, pero ambos deportes requieren de mentalidad de hierro para superar sus respectivos esfuerzos.

"Tanto el ciclismo como el tenis requieren una fuerte mentalidad para superar los esfuerzos y los momentos difíciles. Hay que estar preparado en cualquier caso. Aquí en la Titan estoy disfrutando aunque la carrera te haga sufrir, es una prueba diferente respecto a otras que he hecho, aquí se vive pura aventura con el desierto como escenario", comentó "Ferru" en el campamento que hospeda a 550 participantes.

Ferrer considera que merece la pena correr la Titan "para vivir la experiencia de los paisajes, el paso por las dunas, sentir el calor seco y ver cómo empiezas y cómo acabas, con sus momentos buenos y malos".

"También me parece destacable la solidaridad entre todos los corredores, la experiencia de rodar por la arena, algo que nunca viví antes...son factores que hacen especial esta carrera".

En el campamento de los titanes, Ferrer es uno más. A diario toca dormir en haimas compartidas, en el suelo, y con las incomodidades propias de un alojamiento improvisado en medio del desierto. Algo que se aloja mucho de los hoteles habituales en el circuito ATP de tenis.

"Los tenistas tampoco somos unos señoritos, el tenis es un deporte muy duro mentalmente, aunque muy diferente al ciclismo. Los tenistas hacen un deporte aeróbico y los ciclistas anaeróbico. En mi deporte de siempre todos empezamos a dormir en modestos hoteles y no se nos caíasn los anillos. Desde los 14 años hemos tenido que viajar y en madurez vamos por delante de muchos deportistas".

Ferrer comentó la afición al ciclismo de otras figuras del tenis español, como Juan Carlos Moyá, actual entrenador de Rafa Nadal.

"A Moyá le encanta el ciclismo y esta aventura le atraería. Creo que vendría a la Titan si tuviera tiempo y no tuviera que viajar con Rafa".

Sobre el fallecimiento de un corredor el pasado martes tras sufrir un infarto en la primera etapa, Ferrer lamentó el deceso del aragonés Ernesto Escolano e hizo un llamamiento a la prudencia a la hora de afrontar un esfuerzo como el de la Titan.

"La verdad es que ha sido triste que pase una cosa así, eso es incontrolable, esta carrera esta bien organizada. No obstante, hay cosas que no comparto, porque aquí hay que venir preparado y ser consciente del esfuerzo que requiere. Algunas proclaman que querer es poder, pero aquí no es así", analizó.

"NO HAY QUE COMPARAR A ALCARAZ CON RAFA"

El extenista vencedor del Master 1000 París en 2012, vivió en la lejanía los últimos partidos del reciente Torneo de Madrid, en cuya final el español Carlos Alcaraz se impuso al alemán Zverev.

"La verdad es que vi muy bien a Carlos Alcaraz, jugó a un gran nivel, me recordó a Rafa Nadal cuando tenía su edad", afirmó Ferrer, declarado enemigo de las comparaciones.

"Creo que no hay que comparar, son dos grandes jugadores, pero cada uno tiene que hacer su camino. Rafa es el mejor de la historia y Carlos tiene un talento especial. Su carrera será larga, pero ha demostrado que ya puede optar a un Gram Slam. Ójala se acerque a Rafa, pero no me gusta comparar", subrayó.