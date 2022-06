El golfista español Jon Rahm es el defensor del US Open esta semana en The Country Club (Brookline, Massachusetts), el tercer 'major' de la temporada que llega envuelto en la ruptura del golf mundial provocada por el nuevo LIV Golf, del cual reniega el vasco, no así Sergio García, también presente en liza como Adri Arnaus.

La representación española tendrá este trío que encabeza Rahm, como suele ser habitual desde que el vasco entró con fuerza hace seis años en la PGA. El de Barrika se postuló estos días del lado del Circuito Americano, mientras LIV Golf, la asociación fundada bajo el sustento de Arabia Saudí, se hizo realidad la pasada semana. Por historia, por amor al golf, por el legado. "Nunca he jugado al golf por dinero", dijo Rahm, hablando de la razón más clara para la marcha de algunos de los mejores jugadores del mundo como Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson, Patrick Reed, Kevin Na, Ian Poulter o Charl Schwartzel, quien ganó el pasado domingo el primer capítulo del torneo saudí cerca de Londres. Todos los 'rebeldes' están suspendidos por la PGA y el Circuito Europeo, el DP World Tour, tiene pendiente anunciar su decisión. Con todo, el US Open abre sus puertas y The Country Club, uno de los cinco clubes que fundaron la USGA (Asociación de Golf de Estados Unidos), sede de entre otros de una mítica Ryder Cup en 1999, se ganará sin duda la atención pese al cisma en el golf mundial. Sergio García: "Mi golf en estos momentos me da ganas de vomitar..." Rahm, vigente campeón, llega como número dos del mundo, después de sufrir en el Campeonato de la PGA hace un mes, como muestra de un 2022 que es el más mortal hasta ahora en su juego. Los estadounidenses conocen bien el terreno y el número uno, Scottie Scheffler, parte de nuevo como favorito, como Justin Thomas o Brooks Koepka. No estará Tiger Woods, quien se guarda para el 'British'. El 'Tigre' fue el gran foco en Augusta y el PGA, pero tras forzar la máquina en su milagrosa recuperación por un grave accidente de tráfico, el campeón de 15 'majors' no oculta que Saint Andrews es especial. El norirlandés Rory McIlroy es la gran amenaza europea después de hacer doblete el pasado domingo en el Open de Canadá. Además de Rahm, el US Open tendrá a los también españoles Sergio García y Adri Arnaus. El castellonense, que viene de debutar en el citado LIV Golf Tour, disputa su 'Grand Slam' número 85 y el barcelonés juega su segundo Abierto yanqui con el buen sabor aún en la boca de su notable papel en su primer PGA Championship.