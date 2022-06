El Valencia Club de Atletismo se proclamaba campeón de la Liga Iberdrola de Clubes de Atletismo en categoría femenina el pasado sábado en La Nucía. Un título que sabía a gloria a Rafa Blanquer, presidente, entrenador y alma mater del mítico club valenciano.

Llevaban cuatro años sin ganar la Liga y por fin, de nuevo, este año, han recuperado el trono. ¿Qué significa para usted y para todo el club?

Significa mucho, ha sido un título muy deseado. Hacía tiempo que andábamos buscando subir a lo más alto del podio de nuevo y volver a lograrlo después de cuatro años ha sido una alegría enorme.

Y más después de cómo se logró. Más emoción imposible...

Sï, tuvimos que luchar mucho para conquistar esta Liga, hasta la última prueba. La verdad es que fue algo salvaje, impresionante.

Para los que no vieron la competición, hay que recordar que su máximo rival, el Playas de Castellón y el Valencia CA llegaron a la última prueba, la de relevos 4x400 separados sólo por medio punto. ¿Cómo fue ese final?

Fue de película. Sólo faltaban las pruebas de relevos y la igualdad era máxima. Antes del 4x100 el Playas nos sacaba medio punto. Les ganamos en esta prueba y fuimos nosotras las que nos pusimos medio punto arriba en la clasificación general de la Final. Todo se decidiría en el relevo 4x400. Y allí lo dimos todo logrando la victoria y el título final con tan sólo 2,5 puntos de ventaja sobre el Playas. Nos llevamos la Copa de campeonas con 137,5 puntos por los 135 del Playas. Fue una alegría enorme.

El equipo de relevos 4x400 formado por Daniela Fra, Fiordaliza Cofil, Blanca Hervás y Modesta Morauskaite estuvo impecable . ¿Cómo valora su actuación?

Estoy muy orgulloso de la actuación de todo el equipo. Las chicas lo dieron todo para que el título se viniese a València. De hecho, el equipo de 4x400 logró el récord de los campeonatos con una gran marca de 3:33:15.

La igualdad entre Valencia CA, Playas de Castellón y el propio FC Barcelona que finalizó tercero es total. ¿Cuál cree que ha sido la clave?

Creo, que, además de la calidad de nuestras atletas y de su entrega, lo que nos caracteriza es la gran unión que hay en todo el equipo. Me emocionó comprobar cómo se apoyan entre ellas, cómo se animan, se ayudan...

¿Siente que son como una gran familia?

Sin duda, y eso se demuestra con pequeños detalles que hacen equipo, que unen. Como ejemplo las horas antes estaban todas haciendo tik toks juntas para motivarse. Quedaron para pintarse las unas a las otras los ojos con un azul eléctrico con los colores del equipo, para peinarse las unas a las otras... En el grupo de whatsapp de percibía ese buen ambiente.

Con la Liga ganada este año el Valencia CA suma ya 27 y en todos esos éxitos ha estado usted. Este año además, con doblete: Liga y Copa ¿Qué siente cuando mira esa vitrina con tantos títulos?

Pues cuando lo pienso ni yo mismo me lo creo, es algo increíble, hemos ganado 27 Ligas pero a ello hay que sumar 26 Copas de la Reina y una veintena de títulos europeos, la mayoría de subcampeonas pero también dos copas de Campeonas de Europa de Clubes. Además hemos sido elegidos muchos años Mejor Club Femenino de España.

¿Esta Liga ha sido tal vez una de las más celebradas?

Pues creo que sí. Las primeras Ligas también costaron, luego tuvimos unos años en los que dominamos con claridad y desde hace unos años la verdad es que hay mucha igualdad y cada vez cuesta más. En estos últimos años el Playas y el Barça han invertido mucho en el equipo y han subido mucho el nivel. El año pasado ganó el Barça, el anterior el Playas y ahora, nosotras.

¿Veteranía y experiencia o juventud?

Ambas cosas, sin duda. Es la combinación perfecta y lo que nos permite crecer. Es muy bonito ver cómo las veteranas sirven de espejo a las jóvenes y cómo les ayudan con su experiencia, les marcan el camino. Hay gran amistad entre ellas.

En los últimos años las atletas de la escuela han tenido cada vez más protagonismo.

Sí, para nosotros es clave dar oportunidades a las jóvenes. Nuestra Escuela es nuestro mayor orgullo. Este año hemos conquistado también el Campeonato de España sub’20 y parte de ese equipo han entrado ahora en el absoluto. Tenemos relevo generacional y eso es lo importante.

Uno de los estandartes de esa inagotable cantera es Evelyn Yankey ¿es ahora la joya de la Escuela?

Sí, es una grandísima atleta. Lo demostró en la Final de Liga donde saltó 6,45 logrando la mínima para el Mundial sub’20 que se celebrará este mes de agosto en Colombia.

Fátima Diame decidió hace unos meses irse a entrenar a Guadalajara con Iván Pedroso ¿cómo lleva su ausencia? ¿sigue pendiente de ella, en la distancia?

Sí, por supuesto. Siempre será nuestra Fátima. Es una chica estupenda, en la Liga defendió al equipo como la que más, participó en el triple y sigue siendo la de siempre.

¿Cómo fue la celebración? Usted, como manda la tradición acabó bañándose en el foso de los 3000 obstáculos. ¿Cómo fue?

Jajaja, sí. Hasta ahora me había librado pero esta vez ya no. Es una tradición meter al entrenador en el agua. Me cogieron entre varias atletas y acabé empapado. Fue un momento muy divertido. Luego fuimos al hotel a celebrarlo con una gran fiesta con karaoke incluido.

Una de las cabecillas fue Úrsula Ruiz que pone fin a una larga carrera ¿es así?

Sí, es un claro ejemplo de una atleta que ha pasado toda su vida deportiva en el Valencia CA. De las 27 Ligas ella ha ganado 23, algo increíble.

Y ahora, qué objetivos tienen a la vista sus atletas.

Pues hay muchos, ahora tenemos el Campeonato de España al Aire Libre, Luego el Mundial Absoluto, el Europeo, el Mundial sub’20...

Aunque nadie lo diría, usted ya tiene 76 años. De la jubilación, ni hablar ¿no?

No, ni hablar. El atletismo es mi vida, sigo estando ahí, día a día, al pie del cañón.