El martes, un poco antes de que se desatara una tormenta de ‘verano’ sobre el Estadio del Túria, Rafa Blanquer contaba que era una suerte tener en su escuela a una entrenadora como Niurka Montalvo, que le había entregado, como si fuera una ofrenda, a una atleta casi hecha: Evelyn Yankey. Y que él, antes de precipitarse a esculpirla a su manera, de ponerla a hacer el dos y medio, de acelerar el proceso, prefirió ir soltando carrete poco a poco. Yankey, que no tiene más que 18 años, ha saltado este año 6,45, que le reafirma como la cuarta mejor española sub20 de todos los tiempos, y, en ausencia de Fátima Diame, que no competirá por unas molestias, tiene ante sí la opción de proclamarse campeona de España. No será fácil en un concurso con Leticia Gil, la vigente campeona, Tessy Ebosele o Irati Mitxelena. Pero si estas tienen posibilidades, la valenciana también en un concurso donde podrá demostrar cuál es su carácter competitivo.

Evelyn Yankey es una de las 17 opciones de medalla que, sobre el papel, tiene el atletismo de la Comunitat Valenciana en Nerja, donde este fin de semana, de viernes a domingo, se va a disputar el Campeonato de España con 64 valencianos -35 mujeres y 29 hombres-, y una de los cuatro atletas que aspiran a asomarse al famoso Balcón de Europa de la turística ciudad malagueña con la medalla de oro. Los otros que lucharán por el título nacional son Lois Maikel Martínez, quien, a sus 41 años, sigue sin encontrar rival en el disco, la prueba en la que lleva invicto en los campeonatos de España desde que ganó el primero de sus cuatro oros en 2018. Eusebio Cáceres también intentará subir a lo alto del podio en Nerja. Esta temporada, como impulsado por el cuarto puesto en los Juegos Olímpicos del año pasado, parece estar recobrando su mejor versión. Ya ha saltado en 8,15 y eso le asegura su presencia en el Europeo de Múnich (del 15 al 21 de agosto). El saltamontes de Onil quiere ir también al Mundial de Eugene, pero para eso necesita saltar 8,22, una marca que está a su alcance. Y la cuarta atleta de la Comunitat que viaja a por una medalla de oro es Claudia Conte, favorita indiscutible en el heptatlón. Sin la plusmarquista nacional, María Vicente, y teniendo en cuenta que las pruebas combinadas empiezan este viernes, el día con menos público, es difícil que la castellonense encuentre el impulso necesario para irse por encima de los 6.250 puntos que le abrirían la puerta de Múnich. Aunque la pupila de Manoli Alonso está en una espléndido momento de forma y, en unas condiciones más óptimas, podría incluso atacar el récord de España de María Vicente (6.304 puntos). Aspirantes al podio Quique Llopis parece en este momento un paso por detrás de Asier Martínez (líder español del año con 13.30), pero el vallista de Bellreguard ya ha corrido en 13.52 y luchará por bajar de 13.50, que es la mínima para el Europeo. La medalla de plata parece suya antes de marcharse a Orán (Argelia) a disputar los Juegos del Mediterráneo, donde confía en coger el ritmo de competición que le falta. Su compañero Kevin Sánchez, que viene de rebajar su marca personal (13.56), lucharán con Daniel Cisneros por el bronce. Una de las grandes incertidumbres es en qué estado llegará Víctor Ruiz al Campeonato de España. El atleta de Utiel destrozó su marca personal en una carrera casi en solitario en Huelva y refrendó su buen momento mejorando también, en dos segundos, la del 1.500 (3;37.82) la semana pasada en Castellón. Pero el atleta de Pepe Ortuño sufrió un tirón en la espalda el martes y viaja con una inflamación en el sacro que hace que le moleste mucho la espalda. Su evolución será la que marque si este viernes puede competir en condiciones. El representante del Playas de Castellón tiene la mínima para las dos grandes citas del verano tras correr en 8:16.42. Sus grandes rivales serán Dani Arce y Sebas Martos. Alexis Sastre ha vuelto al centro del escenario. El excampeón de España de salto de altura aparece en una final poco exigente con la segunda mejor marca de los competidores (2,16). Pablo Torrijos, el rey destronado con la estrepitosa irrupción de Jordan Díaz, líder mundial del año con 17,76, intenta superar las molestias físicas para ser, si no ya el mejor español, sí el mejor Torrijos. El valenciano Marcos Ruiz, que compite con licencia de la federación catalana, es el segundo del ranking español con 16,94 y luego está el castellonense, que compite después de pasar muchos problemas físicos que le obligaron, incluso, a renunciar a la pista cubierta. Por detrás de esta especie de ‘Big Three’ aparece el incombustible José Emilio Bellido, que es el campeón en pista cubierta. Osarumen Odeh será una de las protagonistas de la que se prevé como la mejor final de lanzamiento de martillo de la historia. La castellonense figura segunda en el ranking nacional tras batir su marca personal (66,81) y solo ve inalcanzable a Laura Redondo, que ha batido cuatro veces el récord de España hasta dejarlo en 72 metros exactos, aunque no deberá confiarse ante una institución como Berta Castells, que ha sido 16 veces campeona de España. Judit Prats (peso), Paula Ferrándiz (peso y disco), Yurena Hueso (800), Paula Blanquer (el sábado hizo 13,59, la segunda mejor marca española sub20 de todos los tiempos en los 100 metros vallas), Ángel Poveda (peso) y Carmen Marco (que hizo su marca personal, 11.46, en los 100 metros del Autonómico) son otros de los aspirantes valencianos a tocar algún metal este fin de semana en Nerja.