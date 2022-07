El atletismo valenciano podría conseguir en la madrugada del sábado al domingo su primera medalla en el Mundial, después de que Eusebio Cáceres (reciente campeón de España) se clasificara para la final de longitud de en Eugene con un salto de 8,03 metros, el quinto mejor de la ronda clasificatoria.

Eso sí, hubo que sufrir como nunca, ya que Cáceres solo logró la clasificación en el tercer salto después de cometer dos nulos. Aterrizó a 8,03 metros y cuando vio la bandera blanca del juez de batida, sonrió con alivio.

Y es que con la clasificación para la final, el de Onil podrá quitarse la espina que le quedó clavada tanto en el Mundial de 2013 en Moscú como en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que en ambos casos se quedó a las puertas de las medallas tras ser cuarto.

La final se disputa este mismo sábado a las 18:20 horas locales, aunque ya serán las 3:20 del domingo en España.

Tras su clasificación, Cáceres explicó cómo vivió la primera jornada. "Ha salido bastante bien. No lo he hecho como tenía que hacerlo, porque tenía que haberlo hecho en el primero, pero los vientos me han descolocado bastante y ese segundo nulo por milímetros son de los que te rasgan el alma, pero bien. Ya tengo 30 años y la experiencia me decía lo que tenía que hacer y he sabido como solventarlo para el último", declaró Cáceres.

El atleta de Onil aseguró que en una situación tan comprometida "no estaba nervioso" y añadió: "Pero sé perfectamente que ha sido la experiencia, tener 30, saber cómo se te queda el cuerpo cuando llevas dos nulos. He visto a Héctor (Santos, eliminado con tres nulos) y sabía lo que debe de estar pasando ahora, pero yo ya he pasado por ahí y he conseguido hacerlo".

"Sabía que había que correr y cerrar", apuntó, "porque los saltos estaban siendo buenos, por tanto no estaba preocupado. A ver qué tal sale la final".