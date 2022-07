Las opciones de medalla para la selección española de atletismo en los Campeonatos del Mundo de Eugene (Oregón, Estados Unidos) han acabado este domingo con la prueba de los 35 km marcha. En ella, el mejor español ha sido Miguel Ángel López. El campeón del mundo en los 20 km de Pekín 2015 ha concluido en la décima posición de una nueva distancia en la marcha que ha dominado el italiano Massimo Stano. López ha sido el mejor de los españoles con una marca con la que ha establecido el récord de España, 2:25:58.

Álvaro López cruzó la línea de meta en Eugene en la trigesimosegunda posición, mientras que Marc Tur, en quien había depositadas grandes esperanzas tras rozar la medalla de bronce en los 50 km de Tokyo 2020, ha sido descalificado.

Precisamente, el atleta balear se convirtió desde los Juegos Olímpicos disputados hace un año en un referente del colectivo LGTBI. Entonces, decidió visibilizar su homosexualidad mediante una carta en redes sociales en defensa de los derechos de las personas LGTBI.

Esta vez, horas antes de la prueba de los 35 km, en una entrevista en el diario 'El Mundo', Marc Tur ha mostrado su extrañeza porque no haya más deportistas conocidos en España, en especial los futbolistas de élite, que hagan pública su homosexualidad. Para el marchador de Santa Eulària (Ibiza), una actitud de reconocimiento ayudaría a normalizar la situación de un colectivo que continúa sufriendo discriminación.

El deportista olímpico español 🇪🇦 Marc Tur (@TurMarc) que ha participado hoy en los 50Km marcha en Tokio se convierte en el primer deportista olímpico español en salir del armario desde Kike Sarasola en los 90.

¡Gracias Marc por tu valentía! pic.twitter.com/EUzkMso7PF — 🏳️‍🌈Rubén López 🇪🇸 (@rubenlodi) 6 de agosto de 2021

"Hay que recordar que hemos avanzado mucho, pero siguen existiendo casos de homofobia y, por ello, hay que reivindicar que debe primar el respeto ante todo. Es totalmente lícito que cada uno diga lo que quiera sobre su condición, pero es raro y poco probable que no haya ningún homosexual en el fútbol en Primera", dice Tur, que añade: "Decirlo le da más visibilidad al colectivo. Quienes lo hicieron antes me ayudaron a romper mis inseguridades, mis miedos y me enseñaron a luchar por lo que quiero. Aunque parezca mentira, he transformado los sentimientos negativos que tuve en su día en algo por lo que luchar y me ayudan a sacar fuerzas cuando estoy compitiendo".