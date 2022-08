El apellido Blanquer es sinónimo de atletismo. Por eso, Paula Blanquer, hija del mítico saltador, entrenador y presidente del Valencia Club de Atletismo, Rafa Blanquer, prácticamente se crió en los tartanes. Su madre, la también atleta Begoña iglesias y su padre, desde niña la animaron a practicar atletismo: «empecé a los 5 años como actividad extraescolar», recuerda la valenciana que con tan sólo 18 años, afronta esta semana en Cali, Colombia, el Campeonato del Mundo sub’20, su primera gran cita internacional. Paula Blanquer, cuya prueba fuerte son las vallas, llega a este Mundial como colofón a su mejor temporada en la que se ha proclamado campeona de España sub’20 y en la que lograba subir al podio del Campeonato de España Absoluto al finalizar tercera.

Su despegue definitivo llegaba en Nerja donde lograba la medalla de bronce en los 100 m.v. en el Campeonato de España Absoluto. Allí estuvo arropada por su padre, Rafa Blanquer Alcantud y también por su hermano y entrenador, Rafa Balquer Ángel: «Ganar una medalla en el Campeonato de España Absoluto fue una gran alegría, fue muy emocionante vivirlo junto a mi padre y mi hermano. Cuando acabó la carrera mi hermano y entrenador vino corriendo hacia mí gritando ¡tercera, has quedado tercera!».

Para los dos Rafas fue también un momento muy especial: «a mí se me saltaron las lágrimas, como hermano pero sobre todo como entrenador», afirma Blanquer Jr. Rafa Blanquer padre, 12 veces campeón de España de longitud y primer español que saltó más de 8 metros, reconoce que al ver a su hija ganar el bronce en el Absoluto vivió «cosas que no había vivido nunca. Es siempre muy emocionante que una atleta tuya logre una medalla pero cuando es tu hija, se algo indescriptible. Sentí un orgullo especial y gran alegría porque era la recompensa a un año muy duro de mucho trabajo para Paula». La alegría se multiplicaba pocos días después en Torrent, donde Paula no fallaba y se subía a lo más alto del podio en el Campeonato de España sub’20 con un registro de 13,76 aunque ya en semifinales había ‘hecho los deberes’ batiendo su marca personal con 13.44 y haciendo mínima para el Mundial. La joven vallista se quedaba a sólo cinco centésimas del récord de España que tiene Aitana Radsma con 13,39 y ya piensa en batirlo en Cali: «Yo creo que lo tengo a tiro, en el Mundial creo que lo voy a batir», destaca.

La joven atleta del Valencia CA ha ‘explotado’ este año aunque ya en 2020 dio muestras de su nivel: «me proclamé campeona de España sub’20 en pista cubierta. Luego llegó la pandemia y también un año complicado para mí porque terminaba bachillerato, tenía las pruebas de acceso a la universidad y me centré más en los estudios. Este año que ya estoy en la Unviersidad (estudio magisterio) tengo ya la vida más organizada y he podido dedicarme más a entrenar». Rafa Blanquer hijo, como entrenador de su hemana, ve lógica la evolución: «ha llevado la progresión adecuada, con las chicas jóvenes tiene que ser así, paso a paso, llevamos muchos años trabajando con ella». Para el entrenador, la clave ha sido que Paula, este año ha apostado por el atletismo: «hemos metido más sesiones intensas, más cargas y eso ha dado sus frutos», afirma Rafa júnior al que le toca hacer el papel de ‘malo’: «mi padre es más blando, me dice que no le apriete si ha tenido exámenes... pero yo sé que ella aún puede hacer más».

Paula Blanquer es una nueva joya del atletismo forjada en la inagotable cantera del Valencia CA: «para mí es un gran orgullo, el Valencia CA es mi club peo además es mi familia.», afirma Paula.

Para Rafa padre e hijo, los éxitos de Paula reafirman su trabajo: «es bonito ver cómo niñas que empiezan de pequeñas en el club llegan a lo más alto».

Aunque finalmente se decantó por las vallas, Paula también probó con la longitud: «me gusta mucho también. Mi padre era más partidario de que hiciese longitud pero mi hermano apostó por las vallas y al final me he decantado por esta prueba».

Rafa Blanquer padre no puede ocultar su doble orgullo «como padre y como presidente del club. Mi orgullo es además tanto por Paula como por la labor que está haciendo Rafa como entrenador. Han entrenado duro estos dos últimos años y los frutos están llegando. Yo estoy viviendo un sentimiento nuevo. Llevo muchos años disfrutando y sufriendo con los éxitos de mis atletas pero ahora, además, es mi hija y es algo muy especial. Ahora espero que haga un buen Mundial y sobre todo que disfrute de la experiencia».

Blanquer recuerda cuando Paula comenzó a entrenar con apenas 5 años: «empezó entrenando con Niurka Montalvo que ha hecho una gran labor también con Paula y con atletas como Evelyn Yankey». Ésta última, entrenada por el propio Rafa Blanquer, también participa en el Mundial sub’20.

Detrás de las medallas, de las marcas, hay mucha disciplina y esfuerzo.

Rafa Blanquer Jr. destaca la capacidad de trabajo de su hermana: «es muy disciplinada, muy constante. Le gusta saber siempre qué entrenamiento le toca, tenerlo todo planificado. Esto no es fruto de un día ni de unos meses. Llevaba un acumulado de años de entrenamiento y ahora sólo quedaba que ganara velocidad, aumentar la carga y los resultados han llegado», afirma el entrenador valenciano que reconoce que se emocionó al ver a su hermana en el podio del Campeonato de España Absoluto con tan sólo 18 años: «lloré de emoción, fue un momento especial».

Paula afronta ahora un nuevo reto en su carrera, el Mundial sub’20 que se está disputando en Cali, Colombia y donde es una de las cuatro representantes del atletismo valenciano junto a su compañera de club, Evelyn Yankey, Tayb Loum (Sprint Moncada) y Alejandra Saborit (Playas de Castellón).

La pequeña de los Blanquer debutará este jueves 4 de agosto en las rondas eliminatorias. Si pasa, el viernes disputaría las semifinales y si también supera esta criba, la gran final la afrontaría el sábado 6 de agosto.