Tres meses después de dar a luz a su segundo hijo, Oliver, que llegaba al mundo el 31 de mayo, la incombustible Liliana Fernández vuelve a la arena y lo hace con nueva pareja: la también alicantina Paula Soria. Liliana, 35 años y con tres Juegos Olímpicos a sus espaldas (Londres, 2012, Río, 2016 y Tokio 2020), lo tiene claro, vuelve para estar arriba, para luchar por clasificarse para París 2024: "Esa es mi meta y junto con Paula, vamos a luchar por ello. Sé que es difícil, que cada vez hay más competencia, que mis rivales cada vez son más jóvenes, más altas... pero el ránking está muy abierto e inestable. Un buen resultado en un torneo te puede catapultar hacia arriba. Brasil y EEUU siguen siendo los grandes dominadores pero cada vez hay más igualdad".

En esta nueva etapa de su carrera deportiva, Liliana tendrá por compañera a Paula Soria, también alicantina (Lilliana de Benidorm; Paula, de Orihuela, ambas integrantes del Proyecto FER). La retirada de su compañera Elsa Baquerizo tras los Juegos de Tokio motivó que Liliana tuviese que buscar nueva pareja y no dudó en apostar por Paula: "Creo que nos compenetramos muy bien: yo me he especializado en bloqueo, ella se pasó a defensa hace 4 ó 5 años; yo juego por la izquierda, ella en la derecha... Además, nos conocemos desde hace diez años, ya tiene experiencia, no es una jugadora con la que tengas que empezar de cero".

Liliana Fernández regresó a la alta competición tras tener a su primer hijo, Saúl (que ahora ya ejerce de hermano mayor y tiene 5 años) y logró clasificarse para los Juegos de Tokio. Ahora, la jugadora alicantina quiere repetir gesta, pero más difícil todavía: con dos niños y con algún año más: "Físicamente aún estoy lejos de mi mejor nivel pero ya tengo experiencia, sé que e un proceso de unos 7 ú 8 meses que es lo que me costó recuperarme al 100% después de tener a Saúl. La ventaja es que ahora es la segunda vez que paso por esto y ya sé cómo va a reaccionar mi cuerpo. Es cierto que estoy tardando un poco más en recuperarme de este segundo embarazo, me noto más lenta que cuando tuve a Saúl pero no me preocupa, con paciencia y trabajo, sé que volveré a ser competitiva".

De momento la recuperación va muy bien y Liliana ya tiene el OK médico para retomar los entrenamientos con normalidad: "hace unos días tuve una revisión y me dijeron que estaba todo fenomenal y que ya puedo hacer de todo". Así que Liliana no lo dudó y ya ha empezado a entrenar en su hábitat, la playa: "el lunes empecé y fue muy especial volver a sentir la arena".

La triple olímpica valenciana no ha parado desde que dio a luz y ha ido adaptando su preparación a medida que avanzaba su recuperación, algo que ha facilitado su vuelta al trabajo. Durante el embarazo también se mantuvo activa adaptando entrenamientos a cada etapa: "Hasta ahora he estado haciendo hipopresivos, trabajo de fuerza, reforzando el suelo pélvico...".

Además de recuperar la forma física para volver a la elite mundial, Liliana Fernández tiene otro reto: compaginar vida familiar con entrenamientos, competiciones...: "Si no es viable a nivel familiar, no vale la pena ni intentarlo, pero tengo todo el apoyo de mi marido y creo que podré con ello. Aprovecharé para entrenar cuando Saúl está en el colegio y al pequeño muchos días me lo llevaré conmigo", afirma la deportista alicantina que reside en Tenerife adonde también se trasladará Paula Soria: "Aquí está también nuestro entrenador y podemos entrenar todo el año". El objetivo de Liliana y Paula es volver al circuito mundial en 2023: "ahora estamos de pretemporada, cuando salga el calendario estudiaremos la estrategia y a qué pruebas ir. El objetivo es iniciar la nueva temporada".