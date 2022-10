A sus 31 años está en uno de los mejores momentos de su carrera tras ganar el oro en Abu Dabi y Julia Figueroa lo analiza en SUPER junto a su futuro.

Acumulaba varios podios, pero le faltaba el oro. ¿Cómo sabe volver al cajón más alto del podio seis años después?

Estoy muy contenta porque también es mi primera medalla en esta competición. Llevó compitiendo desde 2013 en Abu Dabi, nunca había conseguido medalla y ya le puedo poner un check verde a esta competición. Más que el oro, lo mejor es la forma en la que estoy compitiendo últimamente, estoy en un muy buen nivel competitivo y veo que el trabajo que estamos haciendo va en la buena dirección porque estoy consiguiendo resultados.

¿Cómo resumiría su campeonato? Alguna rival solo le aguantó 20 segundos y dicen también que algunas le tienen miedo...

No fue un campeonato perfecto pero casi. Todas las que estamos en el circuito sabemos los puntos fuertes de cada una, por dónde meterles mano, la gente sabe mis puntos fuertes, en los que tienen que tener más cuidado conmigo . Cada vez, los combates son más complicados, pero aún así, hay combates rápidos porque sale bien la estrategia, como pasó en este último.

¿Cuáles son esos puntos fuertes y en qué debe mejorar?

Mi punto fuerte es que soy bastante completa, no soy la mejor en nada pero soy bastante completa, es difícil controlar, porque si están pendiente del suelo puedo salir por otro camino y ese es mi punto fuerte. Cada día intento que sean menos mis puntos débiles para ponérselo difícil a mis rivales.

¿Compensa esta medalla de Abu Dabi la decepción experimentada en el Mundial de Uzbekistán?

Son dos competiciones diferentes. Prefiero separarlas. Hace dos semanas, el Mundial no salió lo bien que me hubiera gustado. Cuando gané en cuartos de final a la subcampeona olímpica de Tokio, me ilusioné con lo máximo, pero, por desgracia, no pude conseguirlo. Por el contra, el pasado viernes, en Abu Dabi, salió todo perfecto, aunque en algún combate cometí fallos técnicos.

¿Cuáles son sus objetivos a corto y medio plazo?

Dentro de dos semanas tengo el Grand Slam en Bakú y luego ya descansaríamos hasta el 21 de diciembre, que es la última gran fecha del año, con el Master en Jerusalén. Para 2023 no nos hemos parado aún a ver todas las competiciones, después de Bakú tenemos mes y medio y ya nos sentaremos a verlo, pero está claro que la clasificación olímpica será uno de los grandes retos. También estoy cerca de alcanzar el número 1 del ranking mundial, que es un objetivo muy bonito.

¿Piensa entonces ya en París 2024?

Sí, pero paso a paso, de momento, hasta el año que viene no salen las competiciones que irán antes ese año, pero más o menos sabemos las competiciones habituales y las fechas. Depende los puntos que nos hagan falta, haremos el calendario.

¿Cómo le gusta imaginarse en los próximos JJOO?

De momento no me lo imagino porque todavía queda mucho y pienso solo en el tatami de Bakú dentro de dos semanas.

Pero no tardarán los torneos clasificatorios...

Sí, clasificarse para unos Juegos Olímpicos en un sueño, pero ese ya lo he vivido y lo que quiero es llegar a unos JJOO con opciones de medalla. Es mi objetivo, pero primero hay que hacer mucho trabajo y seguir como vamos para tener una buena clasificación.

¿Qué aprendió de aquellas dos citas en Río y Tokio?

Al final, que es un día y que tienes que estar ese día. Cuando llegue, quiero sentir que todo el trabajo que dependa de mí esté hecho.

¿Quiénes han sido sus referentes en el judo?

La gran referente en España fue Isabel Fernández, pero yo era era muy jovencita. Al ir creciendo, me fijaba mucho en una japonesa que se llamaba Nakamura, pero al final los referentes no solo tienes que cogerlos de las competiciones, sino en el día a día y ahí, los referentes para mí han sido siempre Laura Gómez y Sugoi Uriarte, que por suerte los tengo ahora de entrenadores.

¿Qué es lo que más le aporta trabajar con dos yudocas con tanta experiencia y éxitos?

Lo bueno de estar con ellos es que he compartido tiempo tanto en el ámbito competitivo como ahora de entrenadores. Nos conocemos muy bien y prácticamente no hace falta no hablar en los combates. Siempre llegamos a las mismas conclusiones, tenemos la misma idea de trabajo, la misma forma de ver los combates y, salvo pequeños matices que hablamos antes del combate, en general tenemos siempre una idea bastante clara de cómo afrontar las competiciones.

Desde hace años es también un referente para las nuevas generaciones. ¿Lo siente así?, cómo ve el futuro del jugo en la C. Valenciana y en España?

Me da vergüenza, pero si para alguien el soy una inspiración o referencia, me hace mucha ilusión. Por otra parte, el judo de base lo veo muy bien, hay que gente que aprieta mucho desde jovencita , que tienen las cosas muy claras y cada vez entrenamos mejor y tenemos más oportunidades y ayudas. Ya tienen mucho trabajo hecho, pero han de saber que para competir hay que tener mucha garra y ganas de dedicarse a ello. Hay cantera que viene pisando fuerte.

Lleva ya 13 ó 14 años en València, ¿ve su futuro aquí cuando se retire?

De momento ya tengo casa y sí, yo ahora mismo no me veo en otro sitio, pero la vida da muchas vueltas y cuando deje la competición, todavía no sé a lo que me dedicaré, pero la idea es seguir en València y vinculada al deporte.