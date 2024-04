Las Felinas se adjudican el I Torneo Felinas Quad Rugby

El equipo de Las Felinas se adjudicó el triunfo final ante el UP IN (34-26) en el I Torneo Felinas Quad Rugby, primera edición de este campeonato de rugby femenino en silla de ruedas. Un proyecto impulsado y liderado por Activate Sports, siendo figuras esenciales Ruth Aguilar y Cristina García. El partido se celebró en el pabellón del polideportivo El Vedat de Torrent.

JM López

Autoridades

Asistieron al torneo el primer teniente de alcalde del Ajuntament de Torrent, Guillermo Alonso del Real, y los concejales Arturo García, Inma García, Paco Pep Arnau y Marina Olivares. Además, también estuvieron Francisco Bertomeu Sanchís, gerente de la Fundación Deportiva Municipal de la localidad, y una de las figuras embajadoras del equipo de Las Felinas Quad Rugby como fue Anna Gómez, exjugadora internacional de baloncesto, que fuera capitana de Valencia Basket, entre otros equipos, que es impulsora del Proyecto 3xLaIgualdad. Acompañó también en el acto la atleta Erika González.El partido

Los dos equipos fueron presentados en pista y disputaron el trofeo a un partido en un sinfín de manejo extraordinario de la silla, escorzos, giros, choques y, lo más importante, sana competitividad. El resultado final se cerró por un 34-26.

El equipo de Las Felinas Quad Rugby estuvo formado por Rebeca León, Marinés Cortázar, Marta Llauradó, Cristina García, Mamen Movellán y Kris Reyes, dirigidas desde la zona técnica por Berto Dacosta.

Por su parte, el UPV IN quedó integrado por Yuly Marcela Quiceno, Eva Llorca, Lucía Ramo, Mar Acevedo, Sheyla López y Chus Navarro.

Una de las jugadoras del Las Felinas y otra del UP IN (34-26), en acción. / Las Felinas Quad Rugby

El proyecto

El equipo de Las Felinas está conformado por jugadoras que forman parte de los equipos mixtos de la Liga Nacional de Rugby. Nació a raíz de una convocatoria de tecnificación del Programa Mujer y Deporte de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad. La misión del proyecto es la promoción del rugby en silla y el fomento de la participación de las mujeres.

Se trata de un proyecto, el de Las Felinas Quad Rugby, que recibe recursos a través de la asociación Activate Sports. Ruth Aguilar, Cristina García y todo su equipo brindan soporte gracias al apoyo que reciben de administraciones, organizaciones, entidades, empresas privadas, con una colaboración especial de cantantes de “Locos Por la música” como Jose Manuel Casañ (Seguridad Social), Pepe Begines (No me pises que llevo Chanclas) y Cristina del Valle (Amistades Peligrosas) bajo su lema #YnosotrasTambien. Además, cuenta con el apoyo del programa UPV In de la Universidad Politécnica de Valencia.