El valenciano Quique Llopis dio el gran susto en los Europeos en pista cubierta de Estambul en la prueba final de los 60 m vallas en la que aspiraba al oro. El de Bellreguard se desequilibró en la penúltima valla y tras la última acabó cayendo cuando luchaba por el podio y golpeó de forma brutal contra el tartán, a una velocidad de unos 35 km/h, a escasos tres metros de la línea de meta. Fue atendido en plena pista, y posteriormente los médicos se lo llevaron en camilla al hospital para someterse a pruebas, si bien su entorno hizo la señal con el pulgar hacia arriba de que estaba consciente. La RFEA informó que los servicios médicos de la federación y del campeonato se lo llevaban al hospital. Su equipo, el Playas de Castellón, también informó a través de su cuenta de Twitter: "Desde la Federación Española informan que Quique Llopis sigue en la ambulancia, consciente y que está "bien". Nos trasladan tranquilidad."

Las imágenes ofrecidas por Teledeporte reflejan el drama tras el susto de una caída que frustra una medalla que el valenciano tenía prácticamente en el bolsillo después de haber igualado el récord de España de Orlando ortega con 7.48 en los pasados Campeonatos de España.

Semifinales

Por la mañana, Quique Llopis había accedido con autoridad a la final de los 60 metros vallas al ganar su serie y entrar con el tercer mejor tiempo a la pelea por las medallas, en las que no llegó el castellonense Kevin Sánchez, que se quedó a una centésima de la clasificación, quinto de su serie.

Llopis, entrenado por Toni Puig, inició la carrera con un tiempo de reacción de 0.145 y paró el crono en 7.58, tres centésimas menos que el segundo, el francés Just Kwaou-Mathey.

"El primer objetivo está cumplido. Queda la guerra final y voy a luchar por todo. Lo que quería era pasar y ganar la carrera porque da confianza. Ahora en la final voy a tope", reconoció Llopis tras su semifinal. "A mí me cuesta mucho por las mañanas. No he acabado al cien por cien. Aún así tengo buenas sensaciones porque he corrido muy a gusto. Yo creo que la victoria en la final estará por debajo de 7.55 o 7.53 seguro", confesó en declaraciones a TVE.

El otro valenciano en semifinales, Kevin Sánchez, se quedó a una centésima de entrar en la final con un tiempo de 7.75. "He salido un poco lento pero en la carrera me he notado muy bien. Me he dejado todo en la pista. No puedo pedirme más. Ha sido un invierno muy bueno".

Jorge Ureña acabó quinto en el heptatlón, en una jornada en la que España sumó sus dos primeras medallas, con el oro de Adrián Ben en los 800 metros, y la plata de Adel Mechaal en los 3.000 metros.

Primera medalla internacional de Adrián Ben

El gallego Adrián Ben se proclamó este domingo campeón de Europa de 800 al concluir primero, al esprint y por tres milésimas, una carrera en la que comenzó último y fue remontando puestos hasta los últimos metros.

Ben, en su tercera participación en un Europeo bajo techo, realizó una carrera muy táctica en la que fue ganando posiciones tras comenzar último. A falta de doscientos metros se metió entre los tres primeros y, atacando por fuera, llegó al esprint para ganar por solo tres milésimas (1:47.34) al francés Benjamin Robert, segundo. Tercero quedó el belga Elliot Crestan.

"He salido con fuerza. Vi que el resto salía muy fuerte. Intenté no ponerme nervioso porque hubo muchos toques en la carrera. A falta de 300 metros me frené pero pensé que o me ponía delante o se acababa todo. A falta de cien metros me vi segundo y como era mi sueño tener una medalla internacional di todo. Ser campeón de Europa es un sueño", dijo Ben, al término de la carrera.

El atleta gallego, pupilo de Arturo Martín, logró su primera medalla en un gran campeonato internacional absoluto tras concluir quinto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y el sexto puesto en el Mundial al aire libre de Doha 2019.

Adel Mechaal aumentó el medallero con una plata

El noruego Jakob Ingebrigtsen, que hace dos días se proclamó en Estambul (Turquía) campeón europeo bajo techo en los 1.500, volvió a colgarse el oro en los 3.000, tras una carrera en la que dominó desde el principio y en la que el español Adel Mechaal concluyó segundo.

Ingebrigtsen, a sus 22 años, sigue coleccionando medallas de metal dorado en cada campeonato en el que participa. En Estambul se colgó dos oros en apenas cuarenta y ocho horas en los 1.500 y 5.000, dos pruebas que dominó por completo demostrando una superioridad tremenda sobre sus rivales.

Con esta victoria en los 3.000 en Estambul, el atleta noruego suma once oros en Europeos (cuatro al aire libre, cinco en pista cubierta y dos en campo a través) a los que hay que sumar el oro olímpico de 1.500 en Tokio 2020 y el mundial al aire libre en 5.000 en Eugene 2022 y las platas en 1.500 en Eugene y en el Europeo de Belgrado, en pista cubierta, también el pasado año.

Ingebrigtsen dominó la carrera desde el principio y, desde los mil metros, se puso en cabeza para imponer el ritmo que quiso en cada momento hasta parar el crono en 7:40.32, récord noruego de la distancia.

El único que le siguió hasta casi el final fue Adel Mechaal, que no pudo aguantar el último cambio de rimo a falta de cien metros, en los que el noruego abrió brecha sobre la pista para entrar en solitario. El catalán cruzó la línea de meta en 7:41.75 para colgarse la medalla de plata. Tercero fue el serbio Elzan Bibic, que registró 7:44.03.

La medalla de plata de Adel Mechaal es la culminación a una buena temporada de invierno en pista cubierta en la que también logró el triunfo en el Campeonato de España de 3.000 metros en pista cubierta en Madrid y batió el récord nacional de 1.500 en Birmingham con 3:33.28.