Paula Nieto Medina, a pesar de que en el censo de Junta Central Fallera figura desde los 2 años, es fallera desde que nació. Le encanta participar en las presentaciones bailando e interpretando en el escenario. Pero, además, entre sus aficiones se encuentra dibujar y hacer lettering (arte de dibujar las letras). Practica FIT KID desde los 5 años, una especialidad de reciente incorporación en la Federación Española de Baile Deportivo, que combina danza con ejercicios gimnásticos y en la que nuestra Fallera Mayor Infantil ha conseguido importantes éxitos.

¿Qué te han aportado las Fallas a nivel de experiencias y valores?

Las Fallas son "germanor", familia, una forma de vida. Yo soy feliz en mi casal, con mi familia y mis amigos, tirando petardos y cenando un bocata. Este año las Fallas están siendo especiales, me están enseñando grandes valores y experiencias que nunca podré olvidar y que me van a acompañar toda mi vida.

Su faceta deportiva

¿Y el deporte?

El deporte es mi forma de vida, me ha ayudado en todo. Me ha enseñado disciplina, capacidad de sacrificio, constancia en aquello que me propongo, cómo trabajar en equipo …

Haces FIT KID, ¿en qué consiste este deporte y cuáles han sido tus éxitos más importantes?

Practico desde los 5 años FIT KID, que es un deporte federado en baile deportivo que combina la fuerza, la flexibilidad y las acrobacias. Mi primer éxito fue con 7 años cuando fui campeona de España de la categoría BIG I Promesas en 2021. Ya en 2022 fui bronce con España en el Campeonato de Europa en la categoría SMALL I Promesa.

Una competición en la que su compañera y amiga de la Corte de Honor, Vera Pérez, logró dos oros.

¿Te es difícil compaginar estudios y deporte y ahora con tu cargo de FMI?

Intento aprovechar al máximo cada minuto libre que tengo para entrenar en mi club. Es cierto que la agenda de actos que tengo no me está permitiendo entrenar las horas que entrenaba antes, pero intento hacer tablas en casa para no perder la forma física.

Siempre he sido muy organizada con los estudios para poder compaginarlo con el deporte. Se necesitan muchas horas de entrenamiento y mucho esfuerzo para poder llegar a competir.

Estoy deseando entrenar con mi equipo y en cuanto pueda retomaré los entrenamientos.

¿Sigues algún deporte habitualmente? ¿Algún deportista o equipo favorito?

En mi casa mi padre y mi hermano Miguel son amantes del fútbol y mi equipo favorito es el Valencia CF.

Sobre las Fallas

¿Cómo has vivido estos primeros meses como máxima representante de las Fallas?

Han sido meses muy intensos pero los más felices de mi vida. Una agenda a tope, ¡pero encantada!

Tu nombramiento como Fallera Mayor Infantil ¿ha sido un sueño cumplido?, ¿esperabas llegar hasta aquí?

Ser Fallera Mayor Infantil de València es el sueño de toda niña fallera. Ha sido el mío desde que nací y este año se ha cumplido. Nunca pensé que tendría la suerte de representar a todas los niños y niñas valencianos y para mí es un regalo y más teniendo en cuenta que cualquiera de mis 12 amigas de la Corte de Honor podría haber sido una gran FMI.

¿Cuál es el acto fallero que más te gusta?

Hay varios actos que me encantan pero quiero destacar la Crida ya que es el inicio de la fiesta y donde se siente toda la ilusión de las comisiones y el calor de los falleros y falleras. Recuerdo estar allí con mi comisión esperando las palabras de las Falleras Mayores de València con muchas ganas, con mucha ilusión por empezar las Fallas y este año he tenido el increíble privilegio de ser yo quién se dirija a todo el mundo infantil fallero.

¿Cómo aguantas el ritmo de actos que se incrementan conforme se acerca la semana grande?

Aguanto gracias a la ilusión y las ganas que tengo por vivir todo al máximo, las Fallas son mi vida. Además, estoy muy bien acompañada por mi familia que está pendiente de todo e intento ser muy disciplinada con las horas de sueño. El deporte que practico me ha ayudado mucho a afrontar todos los actos con capacidad de aguante y ser Fallera Mayor Infantil de mi comisión fue un gran entrenamiento.

¿Por qué recomendarías a la gente venir a las Fallas?

Porque es una fiesta única, especial, llena de alegría. Nuestras Fallas son espectaculares, un arte único en el mundo, nuestra indumentaria tan rica, el sonido de la pirotecnia, de la música y tantas otras cosas… Además, cualquier rincón de nuestra ciudad es digno de visitar.