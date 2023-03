Es un alivio volver a ver sonreír y entrenar a Quique Llopis Doménech. El atleta de Bellreguard ha realizado este lunes 20 de marzo sus primeros ejercicios físicos después de quince días de absoluta inactividad, tras la brutal caída que sufrió en la final de los 60 metros vallas del Campeonato de Europa de atletismo en pista cubierta que se disputaba en Estambul. El percance conmocionó a quienes contemplaban la carrera porque quedó inconsciente en la pista y tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital de la capital turca.

Vuelta al trabajo en Almoines

Llopis y su entrenador, Toni Puig, han empezado a «entrenar» en el Centre Esportiu La Fábrica de la localidad saforense de Almoines. Ahí tienen la tranquilidad que necesita el vallista internacional para volver a la normalidad. Un periodo que no tiene fechas, que se ha iniciado ya, sin prisa, pero sin pausa.

Durante toda esta semana, el flamante campeón de España y plusmarquista nacional absoluto de los 60 vallas hará bicicleta estática, ejercicios de técnica y pesas. La intención es ver cómo evoluciona y, en función de ello, incrementar el plan de preparación hasta llegar a un ritmo normal.

Aún no puede correr

En estos momentos el atleta del CA Playas de Castellón no puede correr porque sufre una pequeña lesión en su codo derecho y arrastra unas molestias en su oído también derecho, que son secuelas derivadas de la caída. Precisamente sobre estos problemas también está siendo tratado con resonancias en un centro médico de Alicante al que le han enviado desde los servicios médicos de la Real Federación Española de Atletismo.

Descanso y estudio

A lo largo de estas dos semanas Quique Llopis se ha dedicado a descansar y estudiar en su domicilio. «No he hecho nada, aunque sí que he tenido tiempo de ver la caída de la final unas cuantas veces y, la verdad, es que a mí no me impresiona». Añade el deportista que «es verdad que es una imagen chocante, pero ni me influye ni me va a influir en el presente ni en el futuro. No le he cogido miedo a las vallas».

Paso a paso

Sin fecha para entrenar con normalidad ni mucho menos para reaparecer en competición, Llopis quiere ir este sábado a la pista de atletismo de Gandia, su ambiente habitual de entrenamientos. El objetivo es, poco a poco, como matiza su entrenador Toni Puig, prepararse para sus dos grandes objetivos de la temporada al aire libre: el Campeonato de España, que este año se disputa en Torrent la última semana de julio, y el Mundial en Budapest a finales de agosto.

Para correr los 110 metros vallas en el campeonato del mundo deberá lograr una mínima que está fijada en 13 segundos y 29 centésimas, teniendo en cuenta que su mejor marca personal de siempre es 13.30.

Llopis aprovechó para «agradecer las miles de muestras de cariño y apoyo que he recibido desde la caída en el Europeo», al igual que ha ocurrido con su entrenador. El propio Puig dice que «esta semana pasada de las Fallas me ha preguntado muchísima gente por él».