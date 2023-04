Tras una larga y exitosa trayectoria en el mundo de las MMA (Artes Marciales Mixtas), el valenciano Enoc Solves afronta este sábado. 29 de abril, uno de los combates más importantes de su carrera. Por primera vez, AFL, la mayor empresa en España de MMA, organiza una velada que tendrá por escenario el pabellón Municipal de Cheste. Enoc luchará por conquistar el cinturón de campeón del peso semipesado en el combate que pondrá el broche de oro a la histórica jornada:«Luchar por el cinturón en casa será muy especial para mí. AFL organiza muy pocos combates en España por lo que es una ocasión única».

El título, en juego

Enoc Solves se enfrentará al turco Bugra Alparslan, un duro rival: «llega con un balance de 9 victorias y sólo 3 derrotas», afirma el valenciano que se presentó ‘voluntario’ a AFL tras ver un combate por DAZN, televisión que retransmitirá también la velada de Cheste.

Para el luchador valenciano el combate es una gran oportunidad por lo que se ha preparado a conciencia: «llevo 16 semanas haciendo un plan específico de entrenamiento para llegar al cien por cien», destaca Enoc que tiene su propio gimnasio en València, M-1 Selection Spain, donde entrena a luchadores de todas las edades: «están todos emocionados con este combate, van a venir a verme, mi familia y amigos también, así que será un día muy especial. Es la segunda vez que peleo en casa y guardo un gran recuerdo de la primera vez».

Sus inicios

Enoc Solves se inició en el boxeo y luego se interesó por otras artes marciales. Desde 2008 se especializó en Artes Marciales Mixtas, MMA ( Mixed martial arts), que combina técnicas de distintas artes marciales: kárate, kickboxing, boxeo, savate, muay thai, taekwondo, judo, hapkido, lucha libre, lucha grecorromana, jiu jitsu... «Los combates tienen unas reglas estrictas, está todo muy controlado, como cualquier arte marcial, hay mucho tipo de golpe o acciones antideportivas que no se permiten. Es un deporte muy completo, hay que dominar como mínimo tres disciplinas para poder competir y dominar la lucha de pie, derribos y suelo». Los combates se resuelven en 5 rounds de 5 minutos y los luchadores pelean en una ‘jaula’: «en realidad es un octógono. Su misión, igual que el cuadrilátero en boxeo es proteger a los luchadores». El primer obstáculo que tendrá que superar Enoc será el del pesaje que tendrá lugar hoy viernes:«He subido de divisón para este combate, voy a competir en semipesado que es -93 kg por lo que no tengo que hacer una bajada de peso tan brusca como otras veces. Aún así, en los últimos días he tenido que perder unos 5 kilos a base de sauna y evitar los hidratos».

Una leyenda en Rusia

Enoc Solves es un trotamundos de las MMA: "En 2008 entré en la selección española y fui a competir en Finlandia, Holanda, Japón...», desde entonces, el valenciano se ha convertido en uno de los máximos representantes de las MMA en España aunque sus mayores éxitos los ha obtenido en Rusia, donde disputó quince combates con la M-1, la considerada como la UFC (la compañía más prestigiosa de MMA), de Rusia. «En diciembre de 2021 me llamó la Eagle FC de Khabib Nurmagomedov (uno de los mejores luchadores de MMA de la historia)». Ahora, en Cheste tiene la ocasión de ampliar su palmarés: «he sido varias veces campeón de España, de Europa...». De momento, Enoc no piensa en dejar la competición:«este combate en Cheste me puede abrir otras puertas», afirma el valenciano que antes de dedicarse a las MMA trabajaba como carnicero y a quien en Rusia se le conocía como ‘el toreador’.

Solves, es junto con Dani Barez, uno de los luchadores valencianos más destacados de la historia.

Un gran cartel en Cheste

Además de Solves, el evento contará con otros grandes nombres de las MMA valencianas. El peso pesado David Trallero estará en la jaula y también lo hará Paco Lucena, que regresa tras cinco años y medio. Por otro lado, se producirá el debut profesional del luchador de la Vall d’Uixó, Toni Martí, plata en el Europeo IFMMA y bronce en el Mundial en 2019. La velada, que se disputará en el Pabellón Deportivo de Cheste desde las 17:00 h. y contará con siete combates profesionales y siete amateur. La parte rentada se podrá seguir en directo en todo el mundo a través de DAZN. Para los aficionados que quieran asistir en directo, la entradas ya están a la venta en la página web de AFL.

Programa

Enoc Solves vs Bugra Alparslan: Campeonato de AFL del peso semipesado.

David Trallero vs TBA: Peso pactado (105 kg).

Paco Lucena vs Juan Martín Caballero: peso welter.

Guillermo Gasca vs David Matas: peso welter.

Gia Podiashvili vs Toni Martí: peso pluma.

Adrián Borrull vs José Aguilar: peso ligero.

Alex Nacher vs Artur Hrynchak: peso ligero.