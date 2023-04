El luchador español de artes marciales mixtas Enoc Solves venció al brasileño Maycon James en el evento AFL29 disputado este sábado en Cheste (Valencia).

El luchador local Enoc Solves (27-11-1) no defraudó y sometió a su rival con un mataleón en el primer asalto. 'El Toreador', conocido por su desempeño en la promotora rusa M-1 donde realizó 15 peleas, no luchaba desde diciembre de 2021 cuando disputó el título del peso medio de Eagle FC (empresa de Khabib Nurmagomedov).

No dejó opción a James (6-3) que, con valentía, tomó la pelea con solo un día de aviso. El brasileño sustituyó al turco Bugra Alparslan, que decidió no tomar el avión desde Estambul a España. La ausencia no fue justificada, simplemente no quiso acudir a la pelea.

James trató de ser valiente, dar un paso al frente pero se topó con la contundencia de Solves. El valenciano lo amasó contra la reja y acabó finalizando a ras de lona tras cogerle la espalda y cerrar un mataleón.

RESULTADOS COMPLETOS AFL29 (CHESTE)

Enoc Solves sometió a Maycon James en el primer asalto vía mataleón.

Said Krikri sometió a David Trallero con un mataleón en el primer asalto.

Guillermo Gasca sometió a David Matas vía tríangulo de brazo en el primer asalto.

Adriá Pérez sometió en el primer asalto, con un triángulo, a José Suárez.

Fabrizzio Zapata se impuso a los puntos a Gia Podiashvili.

José Aguilar sometió, en el primer asalto con un mataleón, a Adrián Borrull.

Artur Hrynchak sometió en el primer asalto, por un matelón, a Alex Nacher.