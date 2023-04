Enoc Solves cumplió con la báscula este viernes en Cheste (Comunidad Valenciana), donde este sábado se disputará AFL 29. El español pasó el día sin sorpresas. Pero la sorpresa saltó en el rival. Los cambios habían llegado horas antes. El turco Bugra Alparslan decidió no tomar el avión desde Estambul a España y no participará en el combate ante el valenciano este sábado. La ausencia no fue justificada. Simplemente no quiso acudir al combate que tenía cerrado.

Desde el momento en el que se recibió la negativa del turco, AFL, principal empresa de MMA en España, comenzó a buscar un nuevo oponente para Solves. Tras múltiples conversaciones, finalmente el brasileño Maycon James (6-2) aceptó el órdago de meterse en la jaula con el valenciano. Sin duda un duro varapalo para el local, ya que toca rehacer todo el plan de pelea… pero la ilusión sigue intacta. Peleará por segunda vez en su carrera ante su público y por primera vez podrá hacerlo en la disputa de un título. Solves ha logrado sus mayores éxitos en M-1, la conocida entre los aficionados como la ‘UFC de Rusia’, empresa en la que ha disputado 15 combates. Además, su último combate lo disputó (diciembre 2021), con título en juego, en Eagle FC, compañía de Khabib Nurmagomedov. En la parte final de su carrera, Enoc quiere ser profeta en su tierra, por ello ha cerrado un acuerdo con AFL y su estreno será por todo lo alto. Resultados del pesaje de la cartelera profesional de AFL 29 Enoc Solves (92,9 kg) vs Maycon James (92,9 kg): Campeonato de AFL del peso semipesado. David Trallero (104, 7 kg) vs Said Krikri (104,8 kg): Peso pactado (105 kg). Guillermo Gasca (76,6 kg) vs David Matas (76,5 kg): peso welter. José Suárez (74,7 kg) vs Adriá Pérez (74,6 kg): peso superligero. Fabrizzio Zapata (70,7 kg) vs Gia Podiashvili (70,4 kg): peso pluma. Adrián Borrull (70,4 kg) vs José Aguilar (69,5 kg): peso ligero. Alex Nacher (70,8 kg) vs Artur Hrynchak (70,3 kg): peso ligero. Resto de combates En cuanto al resto de participantes, todos cumplieron también con la báscula. De entre todos los pleitos previos destaca el que enfrenta a David Trallero y Said Krikri. Ambos pelearán en la lucha coestelar de la noche. El duelo es uno de los que más expectación está levantando debido a sus estilos y a la manera valiente que tienen de afrontar sus compromisos. Por último, destaca también otra baja, aunque en esta ocasión por una lesión en la rodilla. Toni Martí, promesa de las MMA en España (medallista en el Mundial y Europeo en categoría amateur con España) tenía previsto debutar como profesional, pero un mal gesto en uno de los entrenamiento de esta semana le hizo causar baja. Fabrizzio Zapata tomó su relevo sin dudarlo y chocará contra Gia Podiashvili. En directo por DAZN desde Cheste AFL 29 se disputa en el Pabellón Deportivo de Cheste este sábado 29 de mayo. Contará con seis combates amateur y siete profesionales. La apertura de puertas será a las 17:00 horas y la cartelera estelar, que se podrá seguir en directo a través de DAZN para todo el mundo, se iniciará a las 21:00 horas. Todavía quedan entradas disponibles que se podrán adquirir en la taquilla del recinto o a través de la web de AFL.