El valenciano Sergio Mantecón (Scott Cala Bandida) fue el más hábil "en el arte de la navegación" y se impuso por delante del rey de la Titan Desert, Josep Batalú, en la etapa maratón que se disputó bajo un intenso calor entre Nkob y Fezzou, de 129 km, en la que se mantuvieron las posiciones en la general, con el suizo Konny Looser al frente y a 1 segundo Fran Herrero.

A por la victoria

Mantecón (Siete Aguas, Valencia, 38 años), actual campeón de España de maratón, se desquitó de la desgracia de la jornada anterior, donde perdió las opciones en la general por una avería. El objetivo pasó a ser apuntarse una etapa y en Fezzou se quitó la espina superando al esprint a Betalú, 4 veces ganador de la Titan.

El corredor del Cala Bandida aprendió de errores pasados. En la pasada edición se perdió navegando por el desierto; este año, con la lección aprendida, tiró del "arte de la navegación" para recortar en un tramo acertado, donde se fue con Betalú. Una maniobra que permitió a ambos jugarse el botín al esprint.

Pasó la línea brazos en alto Mantecón, con un tiempo de 4h.39.28, a una media de 27,9 km/hora, seguido a rueda por Betalù. A 42 segundos se presentó la plana mayor de la general, con Roberto Bou tercero, seguido por Looser, Herrero y Haimar Zubeldia.

El arte de la navegación

"Al final ha decidido el arte de la navegación y de la experiencia anterior. El año pasado me dieron golpes por todos los lados y aprendí. Este año he dado yo un golpe. Betalú y yo pillamos un recorte y alcanzamos a dos espapados. Luego nos fuimos probando el uno al otro, él atacó a 5 de meta, pero llegamos juntos al esprint. Yo era más rápido y pude ganar", explicó Mantecón.

El primer sector de la jornada maratón resultó dura, sobre todo por el calor, asfixiante a medida que avanzada el día. Una dureza que no terminó en la línea de meta, pues en este tipo de jornadas los corredores no pueden tener asistencia mecánica ni personal. Los ciclistas deben cargar con colchonetas, sacos de dormir y la herramienta que consideren necesaria, pero no pueden recibir ayuda de ningún tipo.

LA NEERLANDESA KORTEKAAS SE ACERCA A VERA LOOSER

En categoría femenina sube la tensión gracias al gran estado de forma de la neerlandesa Tesa Kortekaas, ganadora de la etapa y candidata al maillot azul que ahora vista la namibia Vera Looser.

Kortekaas atacó en el tramo final, distanció a sus rivales y cruzó la meta en el campamento de Fezzou en solitario. Victoria clara con un tiempo de 4h.58.23, a una media de 26,4 km/hora. La española Ariadna Ródenas fue segunda a 21 segundos y Looser tercera a 23.

No hubo cambio de líder. Looser afrontará el segundo sector de la etapa maratón con 7 segundos sobre Kortekaas y de 18 minutos respecto a Ródenas, ganadora de la Titan 2021.

LA ETAPA MARATÓN LLEGA A LAS DUNAS DE MERZOUGA

El segundo tramo de la etapa maratón llegará a las maravillosas dunas de Merzouga después de 134 km de recorrido, la jornada más larga de esta edición. Día para la navegación, para asumir riesgos, para aceptar las emociones que ofrece esta carrera.

Al final habrá que atravesar un gran río de arena por un paso inédito en la prueba. La llegada a las dunas será un recuerdo imborrable para todos.