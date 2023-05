Ona Carbonell (Barcelona, 1990) anunció este viernes su retirada en la sede del Comité Olímpico Español (COE), organismo en el que coordina la Comisión de Maternidad y Deporte. La nadadora ha dado este paso a los 32 años, a punto de cumplir los 33, después de completar una carrera deportiva llena de éxitos, sumando un total de 92 medallas internacionales en más de 15 años compitiendo en el primer nivel de la natación artística mundial, antes conocida como natación sincronizada. "Hoy dejo de ser una niña de sincro, pero estoy muy feliz de esta etapa", ha señalado en su despedida.

Brillante palmarés

La catalana deja el deporte de élite con un curriculum brillante y con el honor de ser la nadadora con más medallas mundiales de todos los tiempos: 23 en natación artística. Además, se marcha con dos medallas olímpicas, plata en duo y bronce en equipo, ambas en Londres 2012 y con 12 medallas europeas.

Primera retirada momentánea

En el 2019, Ona Carbonell ya se retiró temporalmente de la natación para dedicarle más tiempo a la familia. Y después de volver y de seguir compitiendo, finalmente ha llegado el momento de dar el paso al lado definitivo.

Desde el nacimiento de Kai, su primer hijo, en agosto de 2020 se ha convertido en abanderada de la lucha por la conciliación de la maternidad y el deporte de élite.

Acompañantes en su despedida

Carbonell se despidió en un acto que contó la presencia de José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes; Alejandro Blanco, presidente del COE y deportistas como Sandra Sánchez, Teresa Perales, Lydia Valentín, Eva Moral, David Cal o Jennifer Pareja, actual directora del Plan ADO y Carlota Castrejana, directora de Women's Sports Institute. También quisieron arropar a Ona, además de su familia, sus compañeras de siempre como Gemma Mengual y 'Mayu' Fujiki, seleccionadora del equipo español de natación artística, así como Fernando Carpena, presidente de la Real Federación Española de Natación.

"Has sido compañera, capitana, referente, amiga... Y quiero confesar que aparte de la parte deportiva, tu lado humano, tus implicaciones con los problemas sociales es lo que más admiro de ti. Y mira que admiro cosas de ti. Te deseo lo mejor en la etapa que hoy comienza y que me gustaría que fuera entorno al deporte español. El deporte español no se puede permitir que alguien con tu calidad humana se aleje de él", ha dicho emotivo José Manuel Franco, presidente del Consejo Superior de Deportes.

"He tenido el privilegio de ponerte las medallas. He sido un afortunado de vivir contigo la etapa más exitosa de tu etaJosé pa deportiva. Aunque hay que admitir que ha habido altibajos. Cuando fuiste madre, la Federación lo que hizo fue darte medios, y acabaste compitiendo un Mundial. Te irá bien porque te lo mereces", ha confesado Fernando Carpena, presidente de la Federación de Natación española.

Sus otras facetas

Además de su faceta deportiva, Carbonell ganó Masterchef Celebrity 3, ha escrito libros infantiles (Elena Sirena), es socia de un grupo de restauración y acaba de terminar la carrera de diseño en la Escuela Superior de Diseño de Sabadell, además de ser imagen de Iberdrola.