“Los inicios no fueron fáciles, pero soy un autodidacta con mucho tesón. Cada vídeo sobre doma clásica, cada concurso al que fui, cada oportunidad que tuve para aprender, la aproveché. A día de hoy, puedo decir que el camino fue largo pero encontré muy buenos amigos que me acompañan en mi viaje!”. Así de contundente se muestra Alejandro Nande luego de proclamarse, por tercera vez, campeón de España de Doma Clásica Paraecuestre, una práctica inclusiva que permite a personas con discapacidad practicar esta disciplina deportiva.

El binomio formado por el jinete nigranés y su caballo de pura raza española Bruxo CAR consiguió alzarse con el oro en categoría adaptada grado V el pasado fin de semana en Madrid. Nande tiene, a sus 44 años, un 10 % de visión, pero eso no ha sido inconveniente alguno. “Desde que tengo uso de razón soy un apasionado de los caballos”. Actualmente es director del centro ecuestre Cearán do Ceán, en Nigrán. “Toda mi vida quise dedicarme de manera profesional al mundo ecuestre y tenía muy claro que nacer con una discapacidad de un 80% de visión y tener una retinosis pigmentaria no iba a ser un impedimento”, asegura.

De su caballo no puede estar más orgulloso, “porque Bruxo CAR ha sido elegido y entrenado personalmente por mí después de que fuese descartado para el deporte por su marcado temperamento e insumisión”, señala.

Tres oros

La primera vez que se alzó con el título de campeón de España fue en 2015 y la segunda en 2019. Desde entonces estuvo retirado de las pistas de competición y se centró en su trabajo diario como entrenador deportivo en su centro ecuestre, lugar al que precisamente ayer acudió el alcalde en funciones de Nigrán, Juan González, para felicitarlo y darle la enhorabuena por sus logros. “Es un honor para Nigrán contar con un deportista de élite que lleva el nombre del municipio por todo el país y que, personalmente, es un absoluto ejemplo de superación, constancia y disciplina”, considera el regidor, quien el pasado mes de abril le entregó la medalla al mejor deportista masculino en la Gala de Deporte del Concello de Nigrán.

Desde el club señalan que “la experiencia vivida durante estos días en el Campeonato de España nos sirvió una vez más para comprobar el tesón y la fuerza de superación de Alejandro que, tras un comienzo complicado supo mejorar sus resultados diariamente hasta alcanzar el puesto de honor”.