Desde el pasado 1 de julio, el pádel es protagonista en Valencia con la celebración del Adeslas València Open 1000, decimoquinta prueba del calendario World Padel Tour, aunque será este martes 4 de julio cuando empiece a desgranarse el cuadro principal desde dieciseisavos de final. Los favoritos y favoritas entrarán en acción en los dos escenarios en los que se celebra el torneo: en la Pista Central en el Pabellón Fuente de San Luis con capacidad para 6.300 espectadores, y en las pistas 2, 3, 4 y 5, situadas en el Pabellón de Deportes de la Universidad Politécnica de Valencia.

Puesta de largo

El corazón de la Albufera con sus arrozales servía de marco para la puesta de largo del València Open con dos de los jugadores valencianos como embajadores: Tamara Icardo y Josete Rico. Al acto asistieron también Josep Miquel Moya, Director General de Deportes de la Generalitat en funciones y Andrés Campos, Diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de Valencia.

Tamara Icardo quiere repetir victoria

En el cuadro femenino la valenciana Tamara Icardo junto a su compañera de juego Virgina Riera parten entre las candidatas al triunfo: «Me encantaría repetir victoria, es un sueño estar aquí», afirma Tamara Icardo que ya sabe lo que es ganar en València, un hito que logró en 2021. Ahora llega como número 9 del ránking World Pádel Tour. La pareja Icardo-Riera, debutará el jueves ya en octavos de final frente a las ganadoras de Fernández / Vidahorria contra Villaba/Carnicero: «Animo a todos a venir, es un deporte muy bonito y divertido y esperamos un gran ambiente en las gradas».

Josete Rico, muy motivado

Josete Rico, por su parte, será de los primeros en entrar en acción, lo hará este martes a las 9:30 horas junto a su compañero de juego, el argentino Agustín Gutiérrez con el que ha vuelto tras un breve paréntesis: «esta temporada empezamos ambos con otros compañeros pero nos hemos dado cuenta de que nos va mejor juntos». Josete afronta con muchas ganas la prueba de València, en la que jugará en casa: «este año con una motivación especial ya que en la grada estará mi hijo que acaba de nacer». La familia Rico estará muy atenta a todo lo que pasen en València ya que en el cuadro está también Javier Rico, hermano de Josete: «la verdad es que no he visto si nos podríamos cruzar, prefiero ir eliminatoria a eliminatoria. Este es un torneo que me motiva mucho».

Luis Torres, subdirector General de WPT destacó el nivel del torneo de València: «vamos a tener la Fonteta llena y los mejores jugadores del mundo. València es una cita imprescindible en el Circuito World Padel Tour».