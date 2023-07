El Levante UD FS está en proceso de planificación de la temporada que viene. Tras descender esta temporada a Segunda División y por tanto, abandonar la máxima categoría del fútbol sala español, el club granota ha iniciado el proceso de renovación de la plantilla. Fuentes del club afirman que el proyecto sigue adelante aunque con un presupuesto sensiblemente reducido y ajustado a la realidad de la categoría y de la propia entidad. El objetivo es confeccionar una plantilla que permita al equipo granota mantener la categoría pero de momento, n está en los planes del Levante UD hacer un equipo lo suficientemente potente para luchar por el ascenso.

Ocho bajas de momento

De momento, el club se ha centrado en ‘dejar salir’ antes que fichar y por tanto, la prioridad ha sido decidir qué jugadores no siguen. De momento son ocho las bajas confirmadas: Fede, Antoniazzi, Marc Tolrà, Hamza, Miranda y Roger no formarán parte de la plantilla granota la próxima temporada tras finalizar su vinculación contractual. Asimismo, Pablo García ‘Pachu’se marcha traspasado al CA Osasuna Magna. La última baja confirmada se producía ayer mismo: Matheus Dener (Curitiba, 1996), no continuará en el conjunto granota tras no renovar la vinculación que unió a ambas partes el invierno pasado por media temporada.

Sigue Márquez

Aunque en la plantilla se llevará a cabo una revolución casi total, al frente del banquillo continuará Carlos Márquez, un hombre de la casa que sustituyó a Sergio Mullor esta temporada. Ahora el club estudia el mercado para confeccionar cuanto an