El mundo del marketing ha dado un giro en los últimos años hacia la digitalización, quizás como el resto de disciplinas, y en este caso el marketing deportivo no se ha quedado atrás en esta carrera por seguir estando conectado en el mundo global.

En los últimos años, el marketing digital ha desempeñado un papel fundamental en la presentación de las empresas, al igual que los consumidores han descubierto en Internet un mundo lleno de oportunidades más allá del mero entretenimiento. La transformación digital de las empresas ha sido un proceso gradual y continuo, adaptándose a diversos tipos de negocios y actividades, incluso en el ámbito deportivo.

El marketing y el deporte pueden ir de la mano, al igual que el marketing en cualquier otro sector. Los apasionados del deporte, sin importar su disciplina, se benefician del conocimiento de profesionales del marketing en un contexto en el que cada vez se organizan más eventos masivos a gran escala.

En ese sentido ESIC Business & Marketing School y el diario deportivo Superdeporte, perteneciente al grupo editorial Prensa Ibérica, firmaron un acuerdo apostando por el marketing deportivo. Se trata de ofrecer la posibilidad de estudiar un Máster deportivo orientado a la integración del marketing estratégico para asumir el Sports Brand Management y la dirección de marketing en clubes, empresas u organizaciones. El Máster en Marketing de Dirección Deportiva, al que tienes acceso a cursar mediante una beca que ofrecen ESIC y Superdeporte en consonancia desde el año pasado, y que ya se cursa en València.

Para conocer un poco más a fondo, primero las oportunidades que te ofrece la beca, y segundo, las posibilidades y que se pueden cubrir con el máster, en Levante TV se ha invitado a Manel Juan Ghelli, estudiante del máster y beneficiado de la beca Superdeporte, que le ha permitido estar haciendo prácticas en la redacción de uno de los diarios deportivos más prestigiosos, mientras sigue formándose en el marketing deportivo, a contar su experiencia.

Pregunta: Esa fórmula entre marketing y deporte, ¿cómo es de atractiva?

Respuesta: Era una oportunidad muy interesante, yo he estudiado periodismo en la universidad y era una oportunidad inmejorable para seguir formándome y, en este caso, en una disciplina como el marketing y ligada al deporte que es algo que me apasiona y que contiene ese grado de comunicación que lo complementa.

P: ¿Qué te ha aportado?

R: Entrar de lleno en ese mundo del marketing que yo no conocía tanto y más centrado en lo deportivo. Conocer gente nueva, periodistas, personas que ya trabajan en clubes deportivos, gente de marketing… Ha sido muy enriquecedor conocer personas de diferentes sectores, pero con las mismas inquietudes.

¿Qué te llevó a pedir la beca?

Era una oportunidad para, con las practicas, entrar en el mundo laboral con la oportunidad de trabajar en un diario como Superdeporte y además seguir formándome, y en un ámbito distinto como es el marketing que es tan importante hoy en día y así seguir ampliando ese abanico de posibilidades y conocimientos.

Teoría durante el máster y luego vivir el día a día en una redacción como Superdeporte

Es un máster bastante práctico. Realizamos bastantes casos prácticos, incluso casos reales que se han dado en el mundo de los patrocinios, marketing. Y eso unido a la vida en una redacción, en la que estás tocando directamente con el periodismo, haciendo llamadas, entrevistas, cubriendo eventos deportivos. En definitiva, estás tocando de primera mano lo que es el mundo del deporte.

Tareas en el día a día y que se vinculan en el máster

En Superdeporte, además de tener la parte de papel al ser un diario deportivo, tenemos también una parte fundamental que es la de mantener la web, y al final el unir esa parte de marketing con el mundo digital, porque hoy en día tienes que estar muy metido en el mundo digital si quieres mantenerte y en este caso tenemos la parte de SEO, el posicionamiento en Google, a qué públicos enfocarte, al final todo eso va un poco unido a lo que es trabajar los contenidos en el marketing.

Importancia de la digitalización, las noticias vuelan hoy en día

Al final con las redes sociales tienes que estar ahí y además trabajar y cuidar ese contenido porque luego todo eso es monetizable y es una parte importante del rédito que se obtiene.

¿Hacia dónde te gustaría dirigir tu ámbito profesional?

Yo estudié periodismo, y es de lo que estoy trabajando ahora y con lo que estoy muy contento, pero no descarto en un futuro vincularme al mundo del marketing, ya sea en un club de fútbol, una agencia de comunicación, no lo descarto. Pero ahora mismo estoy centrado en el periodismo que es lo que me gusta, aunque evidentemente la parte de marketing siempre te aporta cosas.

El mundo laboral está demandando perfiles con vuestros estudios, y ya hay gente que ha cursado este máster que está ejerciendo

Si, eso se ve por ejemplo con el profesorado. Muchos de los docentes que tenemos empezaron a trabajar en este mundo, quizás sin esos estudios que antes no existían o eran menos completos, y de trabajar en ese mundo, con esa experiencia, nos van dando esos consejos y tips para lo que se demanda, que es precisamente eso. Gente que tenga esos estudios y esos conocimientos porque vas ya ‘encarrilado’ y con esa guía hacia el mundo laboral.

Amplio abanico que cubre el máster, patrocinios, esports…

El mundo del marketing y del deporte avanzan a mucha velocidad y los esports, como tu comentas, han entrado ya de lleno en el mundo del deporte, que quizás puede parecer desde fuera que no es un deporte al uso pero, como hemos visto también en el máster, cuentan con estructuras organizativas como la de clubes deportivos, y que cuenta con profesionales tanto del marketing como del deporte. Es una perfecta simbiosis en la que tienen que estar todos bien conectados y bien formados.

Labor de los docentes

Es gente del sector, que lleva muchos años trabajando y han estado en diferentes empresas, incluso han pasado por el mundo de la comunicación, y han tocado de primera mano lo que es vivir el marketing y lo saben explicar desde dentro con situaciones reales. Eso es muy enriquecedor. Al final, no es solo teoría de cómo se tienen que hacer las cosas sobre el papel, son casos reales que les han pasado o que pueden pasar.

¿Aconsejarías el apostar por este máster de ESIC?

Por supuesto. Lo principal es que te guste el deporte. Pero incluso si no eres periodista, o no vienes del mundo del marketing, si te apasiona el deporte y te ves trabajando en un futuro en alguna disciplina relacionada con el deporte, es bastante interesante porque está centrado todo en el deporte que es lo que nos mueve. Ya sea desde la comunicación, desde el marketing, desde el mundo empresarial, al final es bastante interesante.