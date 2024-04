El 'recadito' de Juan Roig al Valencia Basket en la presentación del Proyecto FER

El empresario y mecenas valenciano, Juan Roig, presidió la puesta de largo del Proyecto FER 2024 impulsado por la Fundación Trinidad Alfonso que él mismo preside. Mientras en l'Alqueria del Basket se presentaba la duodécima edición del Proyecto FER, el Valencia Basket anunciaba la destitución de Álex Mumbrú. Roig, en su habitual intervención en el acto, aprovechó para lanzar un mensaje al club taronja del que es el principal patrocinador. Tras destacar la exigencia de los deportistas FER en su camino hacia París, resaltó: "que se note también esa exigencia en el baloncesto" para, a continuación, matizar: "con el equipo femenino estamos muy contentos".

Seguirá hasta Los Ángeles 2028

Rogi adelantó que el Proyecto FER continuará en el próximo ciclo olímpico y estará en Los Ángeles’28. Además, ha animado a los deportistas valencianos a conseguir sus retos, entre ellos alcanzar los Juegos de París: “Una de las frases que más me impacta es que es imposible derrotar a aquel que nunca se rinde. Todos fracasamos, y lo que han de hacer nuestros deportistas es no rendirse. Si no se rinden, nunca les puede ganar nadie”, ha comentado el presidente y mecenas de la Fundación Trinidad Alfonso.

Roig se fotografió con los deportistas / Loyola Pérez de Villegas

Ilusionado con lograr el récord del mundo de maratón

Como deseos para el año 2024, Roig ha apuntado directamente al millón de euros por batir el récord del mundo de maratón en Valencia. “Y si fueran dos millones, sería precioso. Es una de nuestras grandes ilusiones”, ha asegurado. “Y luego, también, tener 50 deportistas en los Juegos Olímpicos. Estoy orgulloso del esfuerzo que hace cada uno de nuestros deportistas”. Respecto a las empresas, el presidente ha dicho que “un empresario puede hacer muchas cosas por la sociedad y una de ellas es dar”, porque “el que más tiene es el que más puede dar y nosotros damos todo lo que podemos”, ha concluido.