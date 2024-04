Jon Rahm: "Si no hubiese ganado un 'grande' el año pasado, no sé si estaría en el LIV"

El español Jon Rahm aseguró este martes que si no hubiera ganado un 'grande' el año pasado no sabe si ahora estaría compitiendo en el LIV Golf y que, pese a que esté disfrutando mucho el nuevo circuito, sí echa de menos varios eventos del PGA Tour en los que ya no puede participar. Lo hizo en la rueda de prensa previa al arranque de la defensa del título en el Masters de Augusta, en el día del cumpleaños de su ídolo Seve Ballesteros y a pocas horas de ser el anfitrión de la cena de campeón en el Augusta National, que tendrá un especial menú español preparado por el chef José Andrés. "No diría el hecho de que fue el Masters, diría cualquier grande. El hecho de estar exento para todos los grandes cinco años es lo que ayudó bastante (a que fichara por el LIV). Si no hubiese ganado un grande el año pasado no sé si hubiese dado ese salto, no te puedo decir con convicción, porque entiendo la duda que tienen muchos jugadores en ese sentido", dijo Rahm.

El español no escondió su deseo de que el LIV, un millonario circuito financiado por el gobierno de Arabia Saudí, y la PGA encuentren una forma de convivir. "No hay secretos, hay eventos que echo de menos. No ir a Palm Springs, Torrey Pinnes, Los Ángeles, Phoenix no fue fácil. Pasar por Phoenix y saber que no estaría allí fue duro. Sigo amando a la PGA, les deseo lo mejor y espero que en algún momento pueda volver a competir", afirmó. "Y echas de menos competir con algunos jugadores, pero ahora hay muchas cosas positivas, me estoy divirtiendo jugando allí, tienes a algunos de los mejores del mundo. Y tienes que jugar a tu mejor nivel para ganar allí. Es divertido ser capitán de un equipo, parte de una familia, un objetivo común como equipo", agregó. Rahm reconoció que "ningún torneo tiene la tradición del Masters" y que "vengas de dónde vengas es diferente" competir en Georgia.

Declaraciones de Jon

"Es un campo que en sí te deja jugar tu propio golf, pero creo que estadísticamente es el juego corto, evitar esos bogeys", afirmó. Recordó con emoción el título conquistado el año pasado, por ser en el día de Pascua, por contar con el apoyo de su familia y por agregar un nuevo capítulo a la historia del golf español. "No me fijé en mi legado, no es algo en el que pienso mucho. Pero una de las grandes cosas de Seve (Ballesteros) es cuánto hizo crecer el golf en España. Si puedo involucrar a más gente en el golf para mí será un éxito", contó. Tendrá que entregar su chaqueta verde de campeón y la única forma de retenerla es ganar el Masters por segunda vez. "Si no gano este año voy a arrepentirme de no llevarla más", reconoció sonriendo. Antes de arrancar la defensa del título, Rahm organizará la cena de campeón en el Augusta National con un menú preparado por el chef José Andrés, con el que tiene un fuerte vínculo de amistad. "Todos parecen muy ilusionados por el menú. Estoy un poco nervioso, por la sala en la que vas a estar. Básicamente estarán todas las leyendas de este deporte", aseguró.

Jon Rahm prepara su siguiente torneo Masters / EFE

De cara a los próximos meses, Rahm informó de que vive con mucha ilusión la posibilidad de competir por una medalla en los Juegos de París. "Con el cambio de calendario esa semana va a ser mi cuarta seguida. Intentaré descansar lo máximo posible", afirmó. "Lo bueno es que el campo lo conozco, que yo sepa no han cambiado nada. Con muchas ganas de ir, después del fastidio que fue Tokio el poder representar España va a ser divertido", concluyó.