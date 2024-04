Joan Pradells recoge los consejos de los 'top' del Mr. Olympia

Desde que Joan Pradells puso fin a su temporada después de competir en el Empro Classic y quedar en séptima posición emprendió un camino en busca del físico que quiere tener y que aspira a sacar en tarima. El atleta valenciano desechó seguir compitiendo y apostó por tomar una serie de decisiones como entrar en el equipo de Fran Espín, uno de los mejores preparadores del mundo y en cuyo equipo hay atletas como Ángel Calderón o Fede Guevara. Asimismo, en estos últimos meses ha entrenado con grandes nombres del mundo del culturismo para conocer su metodología de cerca y tratar de aplicar algunas cosas de cada uno a su manera de trabajar en busca de construir su mejor versión.

El primer fin de semana de noviembre tuvo lugar el Mr. Olympia, en el que participaron y quedaron en las mejores posiciones algunos de esos atletas que han compartido gimnasio con Pradells en los últimos meses. Desde el Urs Kalecinski, tercero en la categoría de Classic Physique hasta los flamantes ganadores de Open y Men's Physique como son Derek Lunsford y Ryan Terry respectivamente pasando por su compañero 'de equipo' Ángel Calderón o el preparador de Cbum o el propio Derek, Hany Rambod, para muchos el mejor preparador del mundo.

Con todos ellos Pradells ha podido compartir experiencias después de su primer ProShow y recibir consejos tanto en el plano técnico como motivacional. Por ejemplo con Urs Kalecinski, quién le dijo que le iba a mostrar "su secreto" y con el que entrenó hombro y tríceps. El alemán, uno de los físicos más estéticos del mundo del culturismo 'clásico' le dijo que harían una sesión que combinaría los dos métodos, el alto volumen de Joan con la "alta intensidad" que le gusta darle a su entrenamiento al germano. Urs le enseñó alguno de sus ejercicios favoritos, le dio consejos y también le reforzó ante las críticas: "El profesional eres tú, no los que escriben en comentarios".

Derek, su referente

En su viaje a Estados Unidos aprovechó para concertar un entrenamiento con su referente en el culturismo actual, un Derek Lunsford que iniciaba ese mismo día la preparación que le ha llevado a ser campeón del Mr. Olympia 2023. Entrenaron espalda y Pradells 'alucinó' con la del americano, que ha sido su punto fuerte en la gran tarima. Lunsford explica su método y señala que los dos ejercicios que más le gustan para dotar de "fuerza y densidad" a su espalda son el remo con barra y el 'rack pull'.

A nivel global, Derek refuerza la teoría de que aunque la "ciencia" es muy importante en el culturismo, la base es el entrenamiento, una alimentación que le permita recuperarse bien del esfuerzo y el descanso. También le motivó a conseguir ganar un ProShow en 2024.

No es el único campeón con el que entrenó, ya que se citó hasta dos veces con el inglés Ryan Terry, la última de ellas a diez días del Olympia. Terry ganó la categoría Men's batiendo a alagunos de los favoritos como Brandon, Banks o Kyron. Hicieron un entrenamiento de pecho en el que, tal y como reconoce Pradells, trató de aplicar los consejos de Hany Rambod de bloquear los codos y finalizar todo el recorrido.

El famoso entrenamiento con Rambod

Ese entrenamiento fue uno de los más edificantes para Pradells. Rambod es el preparador de los dos finalistas de su categoría: Derek y Hadi Choopan, además de Chris Bumsted entre otros. A sus espaldas una dilatada trayectoria entrenando a diferentes ganadores del Olympia. Trabajaron el pecho e hizo hincapié en la importancia de fortalecer los tríceps: "Tienes que trabajar en que tus tríceps estén más fuertes, porque sino nunca podrás trabajar del todo en tu pecho, necesitas un balance en la fuerza entre el pecho y el tríceps", señalaba.

En cuanto a la metodología de entrenamiento, Rambod hizo mucho hincapié en la conexión mente-músculo: "Al principio no necesitas mucho peso, es más importante la conexión mente-músculo. Cuando la consigues y sientes las fibras es cuando puedes añadir más peso. Si no en el caso del pecho no se te hará más grande, se te harán los hombros porque en tu caso son muy dominantes", explicaba. Por último, expuso que para evitar o minimizar el problema de la distensión abdominal -muy extendida en los atletas de la categoría Open- es muy importante trabajarlos de forma habitual.

Con todo esto, Pradells continúa una preparación que de la mano de Espín promete crear una versión mejorada de su físico y que se acerque al estilo de culturista que el valenciano siempre ha deseado. Desde luego los resultados del último Olympia refuerzan la idea de que se ha rodeado de los mejores en los últimos meses, lo que le va a suponer un 'plus' para lograrlo.