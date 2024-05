El Mes del Deporte de Quart de Poblet se sube al podio

Deporte y Salud van cogidos de la mano. Y este dato el Ayuntamiento de Quart de Poblet lo tiene muy en cuenta y programa actividades que implican a todas las áreas durante todo el año. Durante junio, sin embargo, es donde se intensifican las iniciativas ya que es el Mes del Deporte en el municipio de l’Horta Sud. Y 2024 se lleva la medalla de oro, por lo menos en cuanto a número de propuestas programadas. Más de 30 eventos deportivos para todas las edades, gustos y condiciones físicas se realizarán en las instalaciones municipales, y engloba tanto competiciones come federaciones o eventos populares.

Eventos destacados

Dos de los eventos más destacados son la 1ª Edición de La Carrera de La Dona el sábado 22 de junio y Ia 1ª Edición de la Volta Ciclista Femenina, el domingo 23 de junio. Estas actividades se han programado con motivo del Día del Esport Femení que se conmemora en junio. Este día tiene como objetivo principal que cada vez haya más mujeres practicado deporte, sea cual sea la modalidad. Es decir, no solo que se realice más deporte sino que no existan barreras para realizar especialidades en las que los hombres tradicionalmente son mayoría. En este caso, los hombres no podrán llevar dorsales pero pueden participar colaborando en la organización de la carrera.

Otro de los eventos más destacados en el municipio es la tradicional clausura de los grupos de gimnasia de mantenimiento de «Aqtivat Salud», que tendrá lugar el 20 de junio, a las 10:00 horas, en el pabellón cubierto. Asimismo, para quienes les guste caminar, se ha organizado una Ruta de Marcha Nórdica, el 16 de junio, de 9:00 a 12:00 horas. La salida será a las 9:00 horas desde el polideportivo. Por su parte, Quart de Poblet volverá a ser la sede de una prueba de Agility.

Este próximo mes de junio dará cabida también a deportes como el fútbol, el tiro con arco, el Agility, el kárate y muchos otros más. También se busca la participación de personas con diversidad funcional en el Triatlón Inclusivo del 16 de junio.

Se puede consultar toda toda la programación en la siguiente web: https://quartdepoblet.es/area/deportes/actualidad