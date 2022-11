No pudo el CAU Valencia sumar una nueva victoria en su casillero tras caer derrotado en su visita a Sant Cugat donde una mala primera mitad le condenó.

El partido empezó con el Sant Cugat muy activo y con el CAU defendiendo sus posiciones. Minutos de tanteo que no movian el marcador hasta que en el 14 sumaron los valencianos los primeros puntos con un golpe de castigo transformado por Adrià Terol. Reaccionó Sant Cugat que tras una touch logró ensayar y anotar también. Se pusieron los catalanes por delante que dominaban el juego. Defendía bien el CAU pero el empuje de los locales no era fácil de parar y con la amarilla a Mirolo, jugando con uno menos, la misión se tornó muy complicada. Tanto que en los últimos minutos consiguió tres ensayos el Sant Cugat para dejar el marcador en el descanso en un 28-3. Un calvario para el CAU que tenia la segunda parte para buscar la reacción.

Introdujo cambios el CAU en la segunda parte parea tratar de acercarse en el marcador. El partido era otro. Dominaba el CAU y Bernie acortó distancias tras una melé. Ponce trasformó. Trabajaba duro el CAU, se defendía como podía el Sant Cugat. Cada melé era un suplicio para lo locales pero pasaban los minutos y no hacía efectivo el equipo valenciano su dominio. Al final el resultado ya no se movió. La mejoría del equipo en la segunda mitad no fue suficiente para acercarse en el marcador.