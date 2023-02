Adelgazar no es tan fácil como parece. Hay cuestiones que aparentan ser de una forma y en realidad son de otra. Es el caso de los alimentos bajos en grasa, donde no es oro todo lo que reluce. Es tan irrefutable que para perder peso hay que comer menos calorías de las que consumimos en un día como que el cuerpo necesita una dosis diaria de grasa.

Seguramente si tienes kilos de más uno de los motivos es haberte pasado por las grasas. En ese sentido sí habría que reducirlas, pero nunca eliminarlas. Y ojo, no comas por comer un alimento que tenga pocas porque algunos las sustituyen por azúcares o directamente no te aportan nada nutricionalmente. Te dejamos cuatro ejemplos.

Cereales bajos en grasa

Para empezar ya son un poco timo de por sí, pues los cereales no tienen mucha grasa. Lo que sí tienen son muchos hidratos de carbono, con los que también tienes que tener cuidado, y azúcares. Aquí es donde aparece el problema. Por encima de la grasa, cuando veas la etiqueta de un alimento debes fijarte en que tenga poco azúcar.

Galletas bajas en grasa

Tres cuartos de lo mismo que los cereales. Lo que quitan en forma de grasa reaparece en forma de azúcares. Con la diferencia de que en este caso las galletas no light sí acostumbran a tener más grasa. De todos modos si quieres adelgazar tienes que asumir que este no es un alimento sano y aunque la mona se vista de seda mona se queda.

Pan blanco de molde

Otro sucedáneo que no mejora al original. El pan de molde se basa en harina refinada, la cual es bastante poco saludable porque pierde los nutrientes y la fibra. Es llenarse por llenarse sin apenas aporte nutritivo y no debe ser el camino para adelgazar. De hecho es poco saciante. El pan normal, mientras no lo comas de forma abusiva, es muy sano y no necesita ser sustituido. No te hagas esos supuestos 'sándwiches healthy' porque no funcionan.

Yogures de sabores

Otra imitación barata del original. Aquí te la van a colar sí o sí: si son bajos en grasas están a reventar de azúcares y si son 'zero' tienen mucha grasa. Los únicos yogures que deberías tomar son los naturales. Volvemos al mismo caso que las galletas: no son un alimento compatible con una dieta para adelgazar y si quieres perder peso debes renunciar a ellos.