Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se han hecho cargo de lo que podría ser un homicidio por apuñalamiento en una vivienda de la localidad castellonense de Segorbe. Aunque la investigación acaba de comenzar y no han trascendido apenas datos, todo apunta a que los hechos habrían sucedido en la noche del martes al miércoles en una zona próxima a la Fuente de los 50 Caños, donde la mayoría de los inmuebles pertenecen a veraneantes, según señalan vecinos de la pedanía de Peñalba, donde ha tenido lugar el suceso.

La víctima es un varón joven y, aunque todas las hipótesis están por el momento abiertas, los agentes barajan la posibilidad de que el fallecido accediera a la vivienda para robar y encontrara la muerte en el interior, según ha podido saber Mediterráneo, del grupo Prensa Ibérica .

De hecho, según ha podido saber este periódico de fuentes sanitarias, al aviso entró a las 23.00 horas y en la asistencia intervinieron una unidad del SAMU, una unidad de SVB y médico de Atención Primaria.

Los servicios médicos intentaron reanimar sin éxito al presunto ladrón, del que se desconoce la edad.

Pero otras dos personas fueron asistidas, siendo presumiblemente los moradores del domicilio. Se trata de hombre, de 28 años, que fue trasladado al Hospital de Sagunto por varias fracturas; y una mujer, de 29 años, quien fue atendida por contusiones y hematomas. Esta última fue dada de alta 'in situ'.

En caso de que esta hipótesis se confirmara, el autor del presunto homicidio, aunque estuviera siendo víctima de un delito, debería poder 'justificar' esa muerte, alegando legítima defensa o temor por su propia vida para evitar ser procesado por un homicidio. En este caso, teniendo los dos moradores lesiones -de consideración en el caso de uno de ellos- se cumpliría este punto.

Los vecinos

Aunque la Guardia Civil se ha desplazado a la pedanía, al igual que la Policía Local de Segorbe, y ha comenzado a hacer las pertinentes averiguaciones, la noticia no ha corrido todavía entre los residentes en Peñalba. Mediterráneo se ha puesto en contacto con responsables de varios negocios, mostrando algunos de ellos sorpresa por la información. "¿Qué me dices? Aquí no hemos oído todavía nada del tema", exclamaba una de las vecinas. Otro residente, que sí tenía conocimiento de la fatal noticia y consciente de la mala fortuna de los dos moradores, se preguntaba qué hubiera hecho otra persona en esa misma situación, viéndose atacada en su propia casa.

¿Qué dice la ley sobre la defensa propia?

Para considerar que un acto se ha obrado en legítima defensa hay que acudir al artículo 20.4 del Código Penal. En este artículo se describen los requisitos que han de darse para que una persona esté exenta de responsabilidad criminal, o para actuar también como atenuante cuando no concurren todas las circunstancias. Los expertos en derecho penal señalan que la defensa ha de ser racional y proporcional a la agresión recibida, por lo que cabría valorar si el intruso portaba armas blancas, armas de fuego u otras, además de si empleó la violencia o hubo un forcejeo.