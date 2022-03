Todo el mundo habla de Carlos Alcaraz. Después de su contundente victoria en Indian Wells contra Roberto Bautista Agut, ya espera al francés Monfils en la siguiente ronda con la ilusión de seguir dando que hablar. La facilidad con la que se deshizo de su rival español no ha pasado desapercibida para nadie.

El propio Alcaraz siente de cerca esas miradas puestas sobre su juego: “Siento que me reconocen un poco más cuando viajo por el mundo. Creo que la gente me reconoce aquí en Estados Unidos por mi actuación en el US Open”, explicó el murciano, que además agregó que le gusta que le reconozcan.

Y es que Roberto Bautista no llegaba precisamente en su peor momento, sino después de vencer en el torneo de Doha, pero Alcaraz solamente necesitó poco más de una hora para doblegarle. Exultante, el jugador salió de la pista y reconoció haber jugado uno de sus mejores partidos.

Sobre la cuestión de medirse a un compatriota, Alcaraz lo tiene claro: "No es fácil jugar contra un amigo, con alguien de tu mismo país, pero una vez que estás en pista, eso se olvida. Vas a por el partido. Nunca hay amigos en pista. Vas a por la victoria”, explicó, con un discurso cargado de ambición hasta los topes.

En los dos partidos que lleva disputados en Indian Wells, Alcaraz no se ha dejado todavía ni un solo set en el camino. Ahora llega Gael Monfils, uno de los 'cocos' del torneo, que sorprendió incluso al ruso Daniil Medvedev, el número uno del ranking ATP: “Gael está jugando muy, muy bien. Es jugador muy duro. Es rápido, corre mucho. Tiene grandes tiros también”, analizó sobre su próximo rival. Alcaraz quiere seguir haciendo historia. Que pase el siguiente.