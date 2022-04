Minutos después de convertirse este domingo en el primer español en ganar el cuadro masculino del Abierto de Miami, el tenista Carlos Alcaraz recibió la llamada del rey Felipe VI, lo que le "emocionó" pero lo puso "más nervioso" que la idea de jugar y ganar su primera final de un Masters 1000.

"Es algo muy bonito que te llame el Rey", dijo Alcaraz en una rueda de prensa tras el partido con el que hizo historia en Miami.

"Quedamos en reunirnos en persona en España", reveló.

El joven de 18 años, que derrotó al noruego Casper Ruud por 7-5 y 6-4, se convirtió en el tenista más joven en coronarse en Miami, es el primer español en ganar el título masculino tras ocho finales perdidas por su compatriotas (Arantxa Sánchez Vicario sí triunfó en mujeres en 1992 y 1993) y además figura como el tercer campeón más joven de un Masters 1000 solo por detrás de Michael Chang y Rafa Nadal.

Con su primer Masters 1000 en la vitrina, Alcaraz culmina una asombrosa escalada en los últimos meses que incluye los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos en 2021, sus dos primeros títulos (Umag 2021 y Río de Janeiro 2022) y las semifinales de Indian Wells que perdió hace dos semanas contra Nadal.

En este sentido, Alcaraz dijo hoy que, gracias a lo que ha podido lograr desde principios de año, ya no tiene "miedo" de decir que quiere "ganar un Grand Slam".

La afirmación fue en respuesta al pedido de un consejo para los jóvenes que comienzan en el tenis.

"Yo digo que no tengan miedo de ir a por lo que quieren, que no tengan miedo a luchar por sus sueños, que no tiene que ser en tenis, todos tenemos sueños", explicó.

Así, Alcaraz explicó que, en los segundos que pasó acostado sobre la cancha del Miami Open justo tras el punto que le dio la victoria, lo que le vino a la mente fueron "todos los sueños que tenía de niño" cuando comenzó en el tenis y sintió que "tanto trabajo ha valido la pena".

"Prefiero ver esto como un torneo importante, el primero que gano, pero nada más. Lo que viene es mucho más trabajo", indicó.

Antes de afrontar en Roland Garros su primer Grand Slam del año, Alcaraz competirá en el Masters 1000 de Montecarlo que empieza la próxima semana.

Ese es uno de los puntos de su plan para el resto del año. Aun así, lo primero es descansar.

"Los primeros dos días serán para relajarse, dormir, jugar un poquito de golf y estar tranquilos", afirmó su entrenador Juan Carlos Ferrero, quien llegó a Miami el sábado de sorpresa después de haber tenido que viajar a España por el fallecimiento de su padre Eduardo.

Ferrero consideró que el reto más grande que enfrentará con su pupilo es prepararlo mentalmente para "el circo que se viene" tras el triunfo en Miami.

Sin embargo, el joven es disciplinado y afirmó que no le interesa tener alrededor a nadie más que su "familia" y sus "amigos de siempre".

"Mi gente", concretó Alcaraz y metió a Ferrero en ese selecto grupo.