Además de por llegar a los octavos de final de Wimbledon, Paula Badosa fue noticia por hablar de la presión y las comparaciones con Rafa Nadal. La tenista española fue derrotada a manos de Simona Halep en la cuarta ronda del torneo londinense y se quejó de las exigencias que hay en el tenis español.

"Es mi primer año como top ten, debería ser positivo, pero siento mucho la exigencia de la gente detrás. Estás en la segunda semana y ahora la pregunta es por qué no se gana y cuando se pierde en la primera semana la pregunta es que por qué no se pasa a la segunda semana. No soy Rafa Nadal ni lo voy a ser. Nos hemos malacostumbrado en España. Ojalá algún día pueda hacer algo parecido a él, pero me gustaría que se exigiera un poco menos", fueron sus declaraciones tras su eliminación en Wimbledon.

El 'palo' de Muguruza a Badosa sobre Nadal

A diferencia de lo que afirmó su compatriota, Garbiñe Muguruza sí piensa que las comparaciones y la presión son buenas. Así lo aclaró en un acto publicitario en el que participó este martes. La jugadora habló de su estado de forma y sus objetivos para lo que queda de año y, como no pudo ser de otra forma, se le preguntó por las declaraciones de Badosa.

"Yo tengo unos años más de experiencia y a mí esa presión en cierto modo me gusta", reconoció la tenista nacida en Caracas en lo que se puede interpretar como un pequeño palo a la número cuatro del mundo. "Aunque yo siento que la gente tiene muchas expectativas y, cuando ve que no me va bien, se pregunta qué ha pasado. Es un arma de doble filo", reconoció también.

Ilusiones renovadas para la pista dura

La hispanovenezolana hace estas declaraciones en un momento difícil para ella. Suma más derrotas que victorias, ha perdido posiciones en el ranking WTA, no ha llegado más allá de los cuartos de final en ningún torneo y viene de ser eliminada a las primeras de cambio en Roland Garros y Wimbledon.

Pese a su mal estado de forma, Muguruza es positiva y cree que revertirá la tendencia en la temporada de pista dura, con el US Open como objetivo principal: "Espero volver con mejor sensación de esta gira, con mejor tenis y mejor cara. Ya sabéis que no soy la mejor en constancia, voy a rachas, a veces juego mejor y a veces no tanto, y esperamos que ahora cambie".