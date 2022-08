Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic llevan casi dos décadas compartiendo una durísima rivalidad que no solo afecta al presente: también el futuro. Al menos uno de los tres pasará a la historia como el máximo ganador de Grand Slam en categoría masculina y probablemente será considerado el mejor de todos los tiempos datos en mano.

Ivan Lendl, uno de los mejores que han pisado las pistas de tenis con ocho 'majors', ha querido reflexionar sobre el debate. Sus palabras no dejan en demasiado buen lugar a Nadal y defienden a Djokovic en un momento difícil para el serbio, que no pudo jugar en Australia y previsiblemente no estará en el US Open por no estar vacunado. Estos dos países prohíben la entrada a los que no han recibido la pauta contra la COVID-19.

Las palabras de Ivan Lendl sobre Federer, Nadal y Djokovic

En una entrevista en Nova TV, el extenista analizó la pelea por ser el mejor de todos los tiempos. Lendl considera que esta "batalla fascinante" terminará cuando los componentes del 'Big 3' se retiren y que los años que puedan quedar de Federer, Nadal y Djokovic serán muy bonitos de ver.

Pese a sus bonitas palabras iniciales, el checo fue muy duro con la ventaja que ha tomado Rafa Nadal: "Esta lucha se está viendo afectada por temas políticos por el tema de la vacunación. Solo espero que en los próximos 20 años no lo veamos con ese prisma, que no tengamos que decir quién es el más grande por culpa de los políticos".

El extenista quita méritos a Rafa Nadal por la ausencia de Nole

Lo cierto es que Lendl pone en duda que el de Manacor sea el mejor de todos los tiempos, ya que su máximo rival se perdió algunos torneos por las restricciones de vacunación. "Si Djokovic termina como el tenista con más Grand Slam pese a esto, entonces creo que tendremos una respuesta. Y si Nadal gana un título más que Djokovic, creo que debería responder a la pregunta de la vacunación y el hecho de que Djokovic no pueda jugar. No creo que sea justo", expresó. En definitiva, su postura es que si gana Nole no habrá dudas y si gana Rafa sí.

La única oportunidad que da Lendl a Nadal para considerarlo el mejor es que amplíe su diferencia para que no pueda considerarse que el resultado final habría sido diferente sin la pandemia y las decisiones políticas. "Me gustaría ver a alguien en la cima con dos, tres o cuatro Grand Slam de ventaja. Me da igual quien sea, no tengo un favorito. Es la única forma de responder a esa pregunta y no diciendo ‘si este hombre hubiera podido jugar, habría sido diferente, tu récord no es tan bueno'. Eso no es justo".