València esperaba con la máxima expectación el estreno de Carlos Alcaraz como número 1 del mundo, pero el tenista murciano notó en exceso el cansancio físico y mental tras el US Open y, pese a que empezó ganando el primer set, no pudo cerrar una serie que llegó al decisivo partido de dobles. Con la victoria anterior de Roberto Bautista, quedaba en manos del Marcel Granollers y del valenciano Pedro Martínez Portero la posibilidad de darle a España el pase a la Fase Final de Málaga, en un dobles que les medía a Pospisil y a Aliassime, que ya habían jugado los individuales, y que perdieron por 6-4, 4-6 y 7-5 tras haber acariciado el 6-4 en la última manga.

Una circunstancia que no pudieron aprovechar los españoles para repetir victoria -ya lo hicieron el miércoles ante Serbia- y tendrán que asegurarse la clasificación para las Finales de Málaga mañana ganando a Corea, aunque en el caso de que Canadá gane a Serbia ya no podrá ser primera de grupo, y en caso contrario podría darse hasta un triple empate y habría que ver el balance de sets y juegos ganados.

Roberto Bautista tiró de experiencia, talento y coraje para dar la vuelta a un partido que empezó perdiendo y lograr el primer punto de la serie ante Pospisil. Bautista no logró romper el servicio de su rival, que se llevó el set por 6-3. El de Benlloch no perdió los nervios y tras ganar su servicio en el inicio del segundo set, logró un break para ponerse 2-0 y encarrilar la segunda manga, en la que le devolvió el 3-6.

El castellonense, con el apoyo de una Fonteta que se llenaba por momentos, mantuvo la inercia en el set decisivo, en el que llegó a tener un 5-3 y un 0-40 a favor, con tres bolas de partido que supo salvar Pospisil. Pero Bautista se sobrepuso y acabó cerrando con un break. «Estoy contento de haber podido remontar el primer set y de poder haberle dado a España el primer punto. Jugar la Copa Davis es lo máximo y hacerlo en València lo estoy disfrutando mucho. Nos queda una eliminatoria más el domingo y la queremos disfrutar», declaró Bautista, que dejaba a Alcaraz la oportunidad de cerrar el pase a la Fase Final.

Estreno histórico

La Fonteta estará siempre en la historia de Carlos Alcaraz como sede de su primer partido como número 1 del mundo. Pero tras llegar a la cima en el US Open, el nuevo líder de la ATP no pudo con un Felix Auger-Aliassime más fresco y dejó escapar la posibilidad de cerrar la clasificación.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero tuvo que sufrir desde el primer minuto ante un Aliassime que tenía en el saque una de sus mejores armas. El número 1 del equipo canadiense y 13º del ranking ATP -aunque era Top ten hace una semana- no estaba inicialmente en la lista de su país para jugar en la Fase de Grupos de la Davis. Y no le puso las cosas fáciles a Alcaraz desde el inicio, siempre por delante en la primera manga. Pero ya en el tie-break, el de El Palmar supo mantener mejor los nervios para poner en pie a La Fonteta.

La igualdad se mantuvo en el segundo set, con la sensación de que un solo break podía decantar la balanza. Y así fue, ya que tras mantener cada uno su servicio hasta el 4-4, Aliassime logró rompérselo a Alcaraz para poner el 4-5 y tener la oportunidad de empatar con su saque. El canadiense no falló y ganó el set en 53 minutos por 6-4. Todo se decidía en la última manga y aunque Alcaraz es ahora mismo el tenista más rápido del circuito, la falta de frescura física y mental empezó a pasarle factura, aunque llegó a tener un 30-40 para hacer break y ponerse 3-5. Aliassime salvó la situación límite y acabó llevándose el juego y el partido por 7-6, 4-6 y 2-6 para igualar la serie. «Estoy dolido por la derrota y por no darle la victoria a España, pero a la vez satisfecho. Como es normal no he llegado al cien por cien físicamente, pero he jugado un buen partido, se me ha escapado por pequeños detalles. Lo he dejado todo en la pista y no me puedo reprochar nada a mí mismo», dijo Alcaraz.

La Fonteta abrió ayer media hora antes. Con las 7.300 localidades vendidas, estaba casi llena ya en el partido de Bautista pero horas después no cabía ni un alfiler, ya con Carlos Alcaraz en pista. Y multitud de personalidades, con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la consellera de Justicia, Interior y Función Pública, Gabriela Bravo y el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Javier Mateo, entre otros. Juan Roig tampoco faltó, ni Víctor Luengo, Paco Raga y Enric Carbonell, del Valencia Basket. También estuvieron el director general de la Euroliga, Jordi Bertomeu, el ciclista Juan Ayuso, acompañado por su amigo David Ferrer, el presidente del Levante UD Quico Catalán, jugadoras del equipo femenino del club granota y Pau Torres y Pepe Reina, del Villarreal, al margen de personalidades del mundo del tenis, entre ellos Manuel Orantes. Y todo en una Fonteta poblada de camisetas y banderas de España y de miles de banderines que se repartieron antes, con muchos aficionados valencianos, y ayer, también muchos murcianos.