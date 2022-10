Novak Djokovic quiere jugar el Open de Australia, algo que no hizo en 2022 y, de momento, no puede hacer en los tres próximos años. El serbio vivió un mal trago en el pasado mes de enero como consecuencia de su decisión de no vacunarse contra el coronavirus.

Aunque Nole logró entrar en el país justificando haber pasado la enfermedad pocas semanas antes, el gobierno le deportó alegando que su postura con la vacuna podía alterar el orden civil. Además le impuso una sanción de tres años sin entrar en territorio australiano, por lo que si esta no decae no podría disputar el torneo de Melbourne hasta 2027. El Open de Australia pide al nuevo gobierno que deje participar a Djokovic A tres meses de una nueva edición del primer Grand Slam del año ahora ha sido el propio torneo el que ha movido ficha. "Nos encontramos en una situación sanitaria muy distinta con personas que se mueven libremente sin apenas restricciones. Esto me hace pensar que podremos contar con los mejores tenistas del mundo", ha manifestado Craig Titley, director del Open de Australia, refiriéndose evidentemente a Nole. El torneo se apoya en el cambio de gobierno para confiar en que se levante la sanción al serbio. De hecho eliminar la obligatoriedad de la vacuna fue una de las primeras medidas del nuevo ejecutivo laborista. Sin embargo la sanción de tres años sin poder recibir un visado persiste y solo el ministro de Inmigración de Australia puede conceder a Djokovic la exención que le abra las puertas de Melbourne.