Pablo Andújar, director de la Copa Faulcombridge que recupera desde este domingo el Club de Tenis València, ha afinado un poco más en la fecha de su retirada que ya avanzó en SUPER hace algo más de un año. El valenciano aunque conquense de nacimiento cumplirá 37 años la próxima temporada, cuando ha decidido tomar el mismo camino de David Ferrer, el último gran tenista de la Comunitat Valenciana, que en su último año eligió contados torneos hasta colgar la raqueta definitivamente en Madrid. Así lo aseguró en una entrevista con Eurosport, cadena que ofrecerá el ATP Challenger de la Copa Faulcombridge.

"Jugaré algunos torneos, pero no muchos. Es momento de escuchar mi cuerpo y ser consciente de la situación. Ya no siento la misma motivación. Lo que no quiero es arrastrarme, así que en 2023 jugaré los torneos que me apetezca jugar, no importa si juego pocos. Lo que sí tengo claro es que será mi último año como profesional”, dice Andújar, que sueña con retirarse en algún torneo señalado y contra algún tenista cercano: “Me gustaría que fuera en un torneo en España, pero tampoco quiero pensarlo mucho, simplemente quiero disfrutar de los últimos torneos que me queden. Me encantaría retirarme contra Nadal, Alcaraz, Bautista, Carreño… o con Pedro Martínez, Bernabé o Taberner”, concluye.